Johansen rykket i høst ned til 1. divisjon med Sandefjord. Der har han vært det siste året etter at han vendte hjem til Norge etter noen sesonger i USA.

Verken 26-åringen selv eller de to klubbene har besvart BAs henvendelser. BT.no får også bekreftet opplysningene BA kom med.

Onsdag ettermiddag bekreftet Brann overgangen. Keeperen har undertegnet en fireårsavtale.

– Holmen Johansen har de sportslige og menneskelige kvalitetene vi ser etter. Han har vist gjennom spill for Sandefjord at han holder høyt nivå. At han har vært innkalt på A-landslaget vitner også om kvalitet, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

– Brann er en av Norges største klubber, og kanskje den kuleste å spille for på grunn av byen og fansen. Det frister også med spill i Europa, sier spilleren selv.

26-åringen var i Manchester City fra 2012 til 2015, men fikk ingen kamper for klubben. Deretter var han i New York City i to år, før han i 2017 kom til Sandefjord.

Endringer

Samuel Sahin-Radlinger var Branns førstekeeper i 2018-sesongen, men var i klubben kun på lån fra tyske Hannover. Bergenserne prøvde å gjøre overgangen permanent, men nådde ikke fram i forhandlingene.

Med Johansen på vei inn dørene leies den 19 år gamle keeperen Markus Olsen Pettersen ut til Nest-Sotra. Målvaktveteranen Håkon Opdal er nå tilbake i Brann etter noen år i Start.

Brann ble nummer tre i Eliteserien sist sesong.