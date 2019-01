Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gangen handler det om en av Opels viktigste suksesser gjennom tidene, Rekord. Og om en veldig spesiell tur med en 1985-modell...

Rekord var gjennom flere tiår en bestselger for Opel; en rommelig og litt traust familiebil.Særlig på 1950- og 1960-tallet var den svært så inspirert av den amerikanske eieren General Motors på design, både ut- og innvendig. Tidstypisk var den store panorama frontruten, og en forholdsvis prangende grill.

Sedan var tingen

Hele tre generasjoner av Opel Rekord solgte mer enn én million eksemplarer, men det skal medgis at den siste generasjonen – 1977 – 1986 – brukte lengre tid på å nå millionen enn tidligere generasjoner. Det er en bil av denne generasjonen jeg husker litt spesielt godt, av flere spesielle årsaker.

Bilen det handler om, var en 1985-modell Opel Rekord 2,2i firedørs sedan. Sedan var hva mye handlet om på denne tiden. Dette var før stasjonsvognene for alvor overtok hegemoniet, selv om tegnene på et tronskifte allerede var tydelige.

Testbilen var dessuten en «ekte» sedan – ingen nedfellbare bakseter der i gården, og et helt avdelt bagasjerom.

Spennende bak Jernteppet

Under panseret summet en rekkefirer på 2,2 liter tidvis lystig, for den 1.125 kilo tunge bilen presterte faktisk 0-100 km/t på småpene 10,5 sekunder, absolutt regnet som raskt på sin tid. Toppfart på 190 km/t hørte også hjemme i eliteserien den gang, om enn ikke på medaljeplass.

Et understell med prioritet på komfort gjorde Opel Rekord til en trivelig partner på lange turer – og det var nettopp langtur jeg tok den med på; en av mine mange alene-turer bak jernteppet med bil på 1970- og 1980-tallet.

«Jernteppet», for dem som kanskje ikke vet det, var en betegnelse på grensen mellom Vest-Europa og kommuniststatene under Sovjet-paraplyen i øst – DDR (tidligere Øst-Tyskland), Polen, de baltiske statene, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria og Jugoslavia, for å nevne de mest kjente.

For en ung og nysgjerrig journalist var det mye stoff å hente her, og opplevelsen var spennende og eksotisk. Det var jo som å skru tiden tre tiår tilbake. Minst.

Trabant var et svært vanlig innslag i bybildet i østtyske byer. Foto: istock/Paolo Paradiso

Mange slags tilbud

På gater og i restauranter ble man til det kjedsommelige tilbudt veksling av sine amerikanske dollar – som var den desidert gunstigste reisevalutaen å ha med seg – til lokal valuta, og til svært så gunstige kurser. Som regel var det lurt å la være, for når man igjen passerte grensen ut av landet, måtte man redegjøre for hva man hadde av kontanter – og ikke minst, hvorfor det? Hadde man da et overskudd av øst-mark, kunne grensepasseringen bli svært tidkrevende!

Det haglet også av andre, mer kjødelige tilbud, så valutajakten antok mange forskjellige former…

Kommuniststatenes rullerende 5-års planer kunne man blant annet avlese i restaurantmenyer. Det forteller jo en historie når syv sider med hovedrett kun består av talløse varianter av svinekoteletter, slik jeg en gang opplevde det i Brno.

Stopp fra øst

Den opplevelsen som spikret Rekorden fast i minnet, kom på grensen mot daværende Vest-Tyskland, litt nordøst for München. Den østtyske grenseposten var sammenlignbar med en middels landsby, med en rekke hus av forskjellig størrelse, massevis av grensesoldater og en grensebom som trolig kunne stoppet en stridsvogn.

Her møttes vestgående trafikk både fra nord og øst i DDR, og flettet til én kø inn mot selve kontrollposten. Det vil si, jeg flettet ikke: Da jeg gled noen meter lenger frem enn vakten likte, ble det stopp fra øst, ja!

Som straff måtte jeg, og medbilister med stigende utålmodighet, se på at et tjuetall biler nordfra paraderte forbi. Med nidkjærhet i kontrollutøvelsen tok dette tid!

Dette baksetet var det altså grensevakten ville at jeg skulle demontere...

– Ta ut baksetet!

Så ble det min tur. Jeg ble vinket frem av en grensesoldat i en uniform med tvilsomt snitt og i en ubestemmelig brunfarge; med lueskyggen helt nede på høyde med hjørnetennene – ufattelig at han i det hele tatt så meg – og med en truende maskinpistol hengende skrått over frontpartiet.

Stemningen var satt!

Jeg ble kommandert ut av bilen, og passet forsvant inn i luken bak ham. Så kommer det:

– Åpne bagasjerommet og ta ut baksetet!

Å se inn i en maskinpistol

– OK, svarte jeg.

– Jeg kan åpne bagasjerommet, men baksetet tar jeg ikke ut. Aner ikke en gang hvordan det gjøres.

Det var stille noen sekunder fra min samtalepartner, mens nektelsen av å parere ordre ség inn. Det var en situasjon der sekundene virker ekstra lange.

Så kom det. Han løftet maskinpistolen til den pekte utrivelig direkte i min retning:

– OK, da krabber du på alle fire over baksetebenken fra denne siden til du er ute på motsatt side!

Ingen som skrek under baksetet

Jeg hadde den gang – og har fortsatt – ingen erfaring med å bli pekt på med et utvilsomt skarpladd våpen. Det var en ytterst skremmende erfaring, og for å si det slik: Noen ganger forstår man utrolig fort hvor smart det kan være å gjøre akkurat som man blir bedt om uten å nøle.

Så med maskinpistolen mot hekken kravlet jeg meg gjennom baksetet på Opelen, og heldigvis var det ingen østtysker som skrek fra undersiden…

Det var ofte folksomt på grenseoverganger mellom DDR og Vest-Tyskland, og ting hadde lett for å ta tid. Foto: istock/M_MUC1968

"Hjertelig velkommen hjem!"

«Slik gikk no’ dagan’», og det var med en nesten euforisk lykkefølelse jeg noen få minutter senere avleverte passet til en rund og trivelig Bundes-politimann i den lille bua som utgjorde vesttysk grensekontroll den gangen. Han ønsket meg for øvrig «hjertelig velkommen hjem», så han kunne vel avlese lettelsen, han også!

