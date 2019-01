Nå er det nemlig klart at Zlatan Ibrahimovic blir værende i LA Galaxy og blir den best betalte spilleren i MLS' historie, melder LA Times.

Svensken femdobbler sin lønn og slår Kakás tidligere lønnsrekord med 300.000 kroner.

Ibrahimovic gikk ned rundt 90 prosent i lønn da han forlot Manchester United til fordel for LA Galaxy i fjor.

Belønnes med ny superkontrakt

Kontrakten i MLS ga storstjernen «kun» 1,5 millioner dollar i grunnlønn, eller omlag 13 millioner kroner, for året 2018.

Men etter suksessesongen og flere måneder med spekulasjoner om et mulig klubbskifte belønnes nå spisskjempen med en ny rekordkontrakt.

Ibrahimovic har skrevet under på en såkalt «designated player»-kontrakt, som er fritatt fra lønnstaket i ligaen, og får en grunnlønn på hele 7,2 millioner dollar, eller rundt 64 millioner kroner.

Det sender 37-åringen helt til topps på listen over de best betalte stjernene i MLS sin historie. Den tidligere rekorden hadde Kaká, som mottok 7 167 000 dollar – eller rundt 300.000 kroner mindre enn Sveriges største fotballhelt.

Må kvitte seg med spillere

LA Galaxy må imidlertid ofre noen av sine stjerner for å få råd til Zlatans gigantiske lønn.

Klubben har tre spillere på designated players-kontrakter, og må dermed vrake noen av stjernene Romain Alessandrini, Jonathan dos Santos eller Giovani dos Santos.

– Vi vet ærlig talt ikke helt hvordan dette skal bli, sier presidenten Chris Klein LA Times.

Ekspertene Josh Gueshman og Kevin Baxter diskuterer i podcasten Corner of the Galaxy at klubben trolig har hatt en plan med Zlatan Ibrahimovics nye kontrakt, skriver Expressen.

– De hadde ikke blitt enige om denne kontrakten med Zlatan dersom de ikke var overbevist om det var mulig å løse. De har en plan for alt, men de velger å holde det hemmelig. Jeg vil tippe at de kvitter seg med Giovani dos Santos. Men de kommer ikke til å offentliggjøre noe før alt er klart, sier Baxter.

Zlatans inntekter fra private sponsorpartnere som Samsung og Volvo kommer i tillegg til spissveteranens nye superlønn.