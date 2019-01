– Sjokkerende og uforståelig

– Dette må ha vært en forferdelig tid for familien, sier Ragnar Kristoffersen.

Han er venn av familien, og har visst om at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, eller Lisbeth som hun blir kalt av venner, vært savnet den siste tiden.

– De er veldig gode venner som jeg har gjort mye sammen med. Lisbeth er den som holder orden på familien, og er en veldig elskende person, sier han.

Flere av vennene TV 2 snakker med sier de synes det er sjokkerende at noe slikt har skjedd der de bor.

– Jeg reagerte med sjokk, sier Kristoffersen.

– Det er sånne ting du ikke tror skjer på Lørenskog. Kanskje ikke en gang i Norge. Det er et lokalsamfunn som blir sjokkert, og lever i usikkerhet.

Tom Nilsen har vært venn med paret i en årrekke. Han beskriver begge to som «flotte mennesker».

– Lisbeth er jo snillheten sjøl. Vi får bare vi håpe vi får henne tilbake, og at det går bra, sier han.

– Jeg er ikke i stand til å utrykke meg om det som har skjedd. Jeg synes bare det er forferdelig.

Trodde det dreide seg om sykdom

Marius Nerbye har vært nær forretningspartner med Tom Hagen i 27 år. Han er dypt sjokkert over kidnappingssaken.

– Jeg er helt satt ut og føler med familien i denne situasjonen, sier Nerbye til TV 2.

Nerbye er Tom Hagens partner i bedriften Elkraft AS, hvor Tom Hagen har en aksjeandel på 70 prosent og Nerbye er administrerende direktør.

De to har kjent hverandre i 27 år og er i tillegg omgangsvenner.

Både Nerbye og styreformannen Elkraft AS har den siste tiden trodd at Hagens kone har vært syk og innlagt på sykehus.

– Vi fikk vage hentydninger fra familien tidligere om at det hadde hendt noe. Men vi fikk da inntrykk av at det var snakk om sykdom og at hun var innlagt på sykehus, sier Nerbye.

Uforståelig

Han syns det er uforståelig at Anne-Elisabeth, eller Lisbeth som venner og familie kaller henne, er blitt bortført fra hjemmet deres på Fjellhamar.

– Lisbeth er verdens koseligste dame. Den nærmeste måten å karakterisere henne på er som mormor og de åtte ungene. Hun er veldig opptatt av familien. Dette er sjokkerende og helt fryktelig, sier Nerbye.

Han forteller at det har vært lagt lokk på hva som egentlig har skjedd, inntil nå.

– Vi er helt satt ut av at hun skal være kidnappet. Dette er en merkverdig og tragisk sak som preger oss alle, sier han.

Nerbye forteller at han prøver å fordøye det som har skjedd, mens han har informert de andre i konsernet.