– Pappa pushet oss ekstremt hardt

Fotballspiller Ada Hegerberg var tidenes første kvinnelige vinner av den prestisjetunge prisen Gullballen (Ballon d'Or) i desember i fjor.

I lørdagens avsnitt av Skavlan kan hun fortelle at selvdisiplin og hardtrening ikke har kommet helt av seg selv.

Den tidligere landslagsspilleren sier foreldrene har hatt en stor og viktig rolle i oppveksten og treningen.

– Jeg trengte drahjelp, men også litt pushing underveis, og de var en ekstrem støtte, forteller 23-åringen.

Likevel mener hun det er utøveren selv som sitter på drivkraften til å bli god, og at foreldrene hennes ikke hadde pushet på hvis hun selv ikke ville det.

– Du må vite at all jobben ligger hos deg selv. Jeg har alltid fått spørsmål om: Er det dette du vil? Og da har jeg selvfølgelig sagt: «Ja, det er dette jeg vil». Og da har jeg vært med på det hundre prosent. Men hadde jeg sagt at «nei, nå orker jeg ikke mer», da hadde de skygget banen.

Målrettet 10-åring

Den 23 år gamle toppspilleren sier hun fant den målrettede personen i seg allerede tidlig i tenårene, og at foreldrene pushet henne og søsknene hardest da Ada Hegerberg var rundt 13-14 år gammel.

– Da pusha pappa oss ekstremt hardt for å få vite hvordan vi var da vi var på bunnen. Det testet oss så mye mentalt at veien derfra bare gikk oppover. Vi fikk veldig mye selvtillit, for vi visste vi var godt trent, og da var det egentlig bare å kjøre på. Så da lå vi jo egentlig ett steg foran allerede.

Hegerberg forteller blant annet om en treningstur drevet av et sterkt ønske om å vinne.

– Vi var på treningsleir i Tyrkia da vi skulle på Norway Cup. Da var det opp klokka seks-sju om morgenen før sola sto opp for å kjøre intervaller. Det handler nok om å tenke litt annerledes, og om å ha veldig troen på det man driver med.

Fotball-familie

Helt siden Hegerberg var liten, har hun vært omgitt av idrett, og det var kanskje ikke helt tilfeldig at det var fotballspiller hun skulle ende opp med å bli.