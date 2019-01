Nissan Leaf har skaffet seg en helt unik posisjon i det norske markedet. Dette er bilen som for alvor gjorde elbil til folkebil her hjemme.

Det ruller over 35.000 eksemplarer av første generasjon Leaf på norske veier. Og da andre generasjon ble lansert i fjor, økte salget ytterligere.

Leaf ble Norges mest solgte bil i 2018, med god margin. Dermed vippet den også Volkswagen Golf av tronen, etter at den hadde tatt en lang rekke førsteplasser.

Men hva skjer i år? Kan Leaf klare dette for andre år på rad? Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke i tvil:

Noen har sittet på gjerdet

– Ja, jeg kan ikke se at noen andre biler kan klare å utfordre Leaf i år. Her går det på skinner. Og i går kom nyheten som helt sikkert vil gi Leaf et ekstra skyv, sier Benny.

Han var blant de inviterte da importøren presenterte en helt ny Leaf-utgave, med lengre rekkevidde:

– Den blir helt klart viktig. For er det én ting som har gjort at noen nok har sittet litt på gjerdet i forhold til å kjøpe ny Leaf, så er det rekkevidden. Dagens modell har en offisiell rekkevidde på 270 kilometer, målt etter den nye og strengere målemetoden kalt WLTP. Det tallet skuffet mange da bilen ble lansert. På vinterstid er rekkevidden en god del lavere enn dette også. Og da kjenner nok noen på rekkeviddeangsten, mener Benny.

700 nordmenn kjøpte elbilen – på én dag

Her er Broom-Benny på tur – og tester nye Nissan Leaf.

Temmelig puslete

– Ja, for det har kommet konkurrenter som går betydelig lenger?

– Det er helt riktig. Blant de folkelige elbilene startet det med Opel Ampera-e. Den ville helt klart vært Norges mest solgte bil, hvis importøren bare hadde klart å levere biler. Men der har det vært særdeles mange skjær i sjøen. Hyundai Kona og Kia e-tron ble begge lansert i fjor, med rekkevidde tett oppunder 500 kilometer. Da framstår 270 på Leaf som temmelig puslete, mener Benny.

– Men hva er årsaken til at den likevel selger så bra?

– Det aller viktigste er tilgjengeligheten, at Nissan faktisk klarer å levere biler til alle som vil ha. Prisen er også gunstig og bilen er totalt sett et godt kjøp. Plass, kjøreegenskaper, utstyrsnivå, prestasjoner – alt er riktig for veldig mange kjøpere i denne prisklassen, sier Benny.

Sjekk ut denne elbil-duellen

Andre generasjon Leaf har vært en knallsuksess i Norge, helt fra første stund.

Innenfor hytteavstand

Nissan har allerede åpnet for bestillinger av den nye Leaf-utgaven. De starter med en First Edition som kommer i 5.000 eksemplarer. Rekkevidden på Leaf med større batteri er på 385 kilometer. Altså fortsatt ikke best i klassen, men en økning på over 40 prosent vil nok merkes på salget.

– Ja, dette bør bety at det er realistisk å klare minst 300 kilometer på sommeren og over 200 på vinteren. Da er vi innenfor "hytteavstand" for de fleste. Det kan virke som det er et ganske viktig parameter. Man vil slippe ladestopp på de vanlige turene. Men bilen kan naturligvis også hurtiglades, når det er nødvendig, sier Benny.

Her viser Nissan batteriutviklingen på Leaf. Mye har skjedd siden starten.

Spådde det for halvannet år siden

– Men i forhold til salget i 2019, hvem er utfordrerne?

– Det hyggelige for Nissan er at de tøffeste utfordrerne ikke klarer å skaffe nok biler. Både Kona og e-Niro sliter med lange ventelister. Audi e-tron kommer for fullt i år, men den er vesentlig dyrere. Samtidig vet vi ikke noe konkret om leveringssituasjonen der. Jeg vil bli veldig overrasket om den selger mer enn Leaf. Og noen ikke-elektriske utfordrere kan jeg ikke se har muligheten. Derfor tror jeg på førsteplass, for andre år på rad, sier Benny.

– ...og så hører det med til historien at du spådde førsteplass til Nissan Leaf også i fjor, og lenge før den kom til Norge?

– He he, det er riktig. Jeg var på den første presentasjonen av bilen, i Japan. Det var et godt halvår før den kom til Norge. Det jeg fikk se da og informasjonen om produksjon og leveringer, gjorde at jeg egentlig ikke var i tvil. Dette ville bli Norges mest solgte bil. Noen stusset nok litt den gangen på at jeg trodde en Nissan kunne klare noe sånt. Men slik ble det altså.

Nå er Nissan Leaf en av Norges mest populære bruktbiler

Her er Leaf akkurat offisiell, i Japan. Broom-Benny er blant de inviterte.

Også verdens mest solgte

– De signalene jeg nå hører om både bestillinger og levering av biler, gjør at jeg føler meg trygg på at det skjer igjen i år. Og altså: Godt hjulpet av at flere kunder nå kommer til og vil kjøpe den nye utgaven, avslutter Benny.

Nissan Leaf ble for øvrig ikke bare Norges mest solgte bil i 2018. Den ble også Europas mest solgte elbil med mer enn 40.000 solgte biler. Siden lanseringen tilbake i 2010 er det solgt 380.000 Leaf på verdensbasis. Ingen annen bilprodusent har solgt så mange biler av en enkelt elbil-modell.

LES MER: Her får vi se en stor bilnyhet for første gang

Se video: Tre elbiler møtes til duell