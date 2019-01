– Bekymringsfullt og skremmende

I slutten av november i fjor ble en mann i midten av 30-årene funnet død hos en nå drapssiktet kamerat i et nabolag i Sortland. Mannen skal ha blitt kvalt og etterlatt på en veranda.

Andre juledag ble en 19 år gammel kvinne funnet død av det som trolig er en overdose med narkotika.

Tre personer ble mistenkt for å ha forlatt en person i en hjelpeløs tilstand.

Noen dager senere, 29 desember, ble en kvinne i 60-årene funnet død i sin bolig.

En samboer ble pågrepet og siktet for grov kroppskade, men ble senere løslatt.

Dødsårsaken er trolig av helserelaterte årsaker.​

– Det er skremmende

Tre mistenkelig dødsfall på en drøy måned har preget innbyggerne i Sortland kommune inn i det nye året.

– Jeg synes det er skremmende. Det er skummelt at det har skjedd så ofte, og så mange ganger den siste tiden, forteller Magnus Jensen.

– Det har vært veldig urovekkende, det vi hører på nyhetene. Man blir jo litt urolig for hva det er som skjer, og hvorfor dette skjer på en så liten plass, sier Helene Grøteide.

Børge Opdan har kommet svært tett på et av de mistenkelige dødsfallene.

– Det har vært et dødsfall i nabohuset mitt. Det har kommet tett på kroppen, sier Opdan og fortsetter:

– Drapene har ikke preget meg i det daglige, men det er ubehagelig at det kommer så tett på.

Bekymret ordfører

Det er tilsynelatende ingen sammenheng mellom dødsfallene, men ordføreren i kommunen med vel 10.000 innbyggere, er allikevel bekymret.

– Det er klart at det er bekymringsfullt. Det ryster et samfunn når man får høre om slike type hendelser. Det er ikke vanlig for oss, og da blir kanskje folk redd og bekymret på hva som befinner seg i nabolaget sitt, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland Kommune til TV 2.

– Min oppfordring er at man varsler politiet hvis man vet noe, eller ser noe som er mistenkelig, sier hun.

Totalt etterforsker nå politiet i Vesterålen fire mistenkelig dødsfall i 2018. Dette er i overkant av hva et lokalt lensmannskontor klarer å håndtere.

– Vi må jo absolutt prioritere de alvorligste sakene, så kan det hende at det er andre mindre alvorlige ting vi er nødt til å legge bort fordi det ikke er nok kapasitet, bekrefter politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Flere rusmiljøer i Vesterålen

TV 2 er kjent med at det skal være flere rusmiljøer i Vesterålen. Både politiet og kommunen vil nå bruke ressurser på forebyggende arbeid.