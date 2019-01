Norsk lag boikotter Russland – nekter utøver å konkurrere

Grunnen er at privatlaget Team Mesterbakeren har en kontrakt med hver enkelt utøver hvor det er spesifisert at de ikke får lov til å konkurrere på russisk jord så lenge Russland er såkalt «non-compliant» (ikke følger antidopingreglementet til Verdens antidopingbyrå (WADA), journ.anm.)

Grunnen til det litt uvanlige forbudet er selvsagt at Russland stadig er senter for en av idrettshistoriens største dopingskandaler.

– Jeg savner et Idretts-Norge som tar et tydeligere standpunkt

Mack Rørvik skulle etter planen delta i Vinteruniversiaden i Krasnojarsk i mars. Det blir det altså ikke noe av.

– Det er klart det er kjipt. Det hadde vært gøy å delta. Men når situasjonen er som den er, så må man stå med rak rygg og stå for det man mener og det man har sagt. Og da ta konsekvensene av det, både på kort og lang sikt, sier Mack Rørvik til TV 2, og forklarer:

– Vi har noen vedtekter i kontrakten som sier at vi ikke sender utøvere til land som er «non-compliant», slik Russland er. Det er noe jeg må akseptere.

Trener i Team Mesterbakeren, Knut Tore Berland, vet mer enn mange om hva som har foregått i Russland.

Som teknikktrener for russerne tilbake i 2010 oppdaget at han at utøvere visste på forhånd når de skulle testes for doping. Det førte til at han varslet WADA.

Tidligere landslagstrener og leder i Team Mesterbakeren, Espen Nordby Andersen, gikk også i sommer ut mot Norges Skiskytterforbund og etterlyste handling og et tydeligere standpunkt i Russland-debatten.

For mens svenske Sebastian Samuelsson har vært en tydelig stemme i dopingkampen og blant annet boikottet verdenscupavslutningen i Tyumen forrige sesong, valgte det norske laget å reise.

Berland håper standpunktet til Team Mesterbakeren kan gi resultater.

– Det er primært fordi det er viktig at vi tar et standpunkt. Dette var et tema før sesongstart. Det var oppe som et tema i styret. Standpunktet er viktig. Jeg savner et Idretts-Norge som tar et tydeligere standpunkt. Vi tok det derfor inn i utøverkontraktene. Det er litt synd, i og med at Fredrik hadde lyst til å dra til Russland, men sånn ble det denne gangen, sier han.

– Håper andre løpere følger med på det vi gjør

Berland sier videre:

– Jeg håper det kan gi et signal til resten av Idretts-Norge om at vi må ta et standpunkt slik at vi kan gå foran i en så viktig sak. Vi ønsker å konkurrere mot rene utøvere. Det er viktig for oss.