Det er fotballmagasinet Josimar som kommer med opplysningene om at Stabæk er satt under lupen av Bærum kommune. Til magasinet opplyser ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) at hun har gitt kommunens rådmann i oppdrag å undersøke driften rundt Stabæks gatelag.

«Jeg har lest artikkelen i Josimar med interesse, og har på bakgrunn av denne og en henvendelse fra gruppelederen til Miljøpartiet De Grønne, bedt rådmannen undersøke saken og komme tilbake med en redegjørelse til politisk nivå. Det er ikke naturlig for meg å kommentere detaljene i saken før rådmannen har avsluttet sin gjennomgang og oversendt sine vurderinger til politisk nivå», skriver Hammer Krog i en epost til Josimar.

STABÆK SUPPORTER: Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog har satt i gang en granskning av Stabæk. Her fotografert sammen med statsminister Erna Solberg på Nadderud i fjor. Foto: Braastad, Audun

Like før jul publiserte fotballmagasinet en artikkel der det belyses at Stabæk kan ha brukt offentlig pengestøtte som skulle gått til klubbens gatelag – til drift andre steder i klubben. Gatelaget er i all hovedsak bestående av rusmisbrukere og vanskeligstilte.

I artikkelen skriver Josimar blant annet at Stabæk får 1,4 millioner kroner fra Bærum kommune for å drifte Nadderud samt de to tilknyttede kunstgressbanene. Et anlegg klubben disponerer fritt.

I regnskapet for gatelaget kommer det ifølge Josimar frem at Stabæk tar betalt 390.000 kroner i året for leie.

Gatelaget trener to timer i uka på halv bane - noe som i prinsippet er det samme som én treningstime på full bane.

Dette reageres det på.

– Min intuitive tanke dette høres helt meningsløst ut, at man skal ha banekostnader på nærmere 400 000 kroner for et lag som belaster banen én time i uka. Dette høres i høyeste grad ut som en sniksubsidiering av klubben, sier SVs gruppeleder Harald Sævareid til Josimar.

Lisa Bang ved rådmannens kontor forteller at undersøkelsene i saken skal være ferdige når de kommunale utvalgene som er relevante i saken har møte – hovedutvalget for bistand og omsorg 23. januar og hovedutvalget for miljø, idrett og kultur 24. januar. Mulig straff for tilskuddmottakere som bruker tilskuddet til andre formål enn de er ment for, vil kunne bli bedt om å betale tilbake midlene.

Til Josimar skriver daglig leder i Stabæk Fotball, Jon Tunold, at kommunen ikke vil finne noen overraskelser i sin undersøkelse.

«Vi har hatt god dialog med kommunen gjennom de fem årene vi har drevet gatelaget og levert utfyllende rapporter og regnskap som er revisorgodkjent. Kommunen har også fått den samme redegjørelsen som Josimar fikk før jul. Det er ingen grunn til at det skal dukke opp momenter som er overraskende for administrasjonen i kommunen.»