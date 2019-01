De færreste av oss betaler taxiregningen med adrenalin og glede. Er du kunde hos Sverre Underbakke derimot, er sjansen stor for nettopp det.

60-åringen fra Sand i Rogaland kjører nemlig noe så sjeldent som en Audi RS 6 – som taxi! Det er selvfølgelig ikke standardutgaven, heller. Her snakker vi Performance-modellen med 605 hk.

– Galskap ja! Det finnes ikke fornuft i det hele tatt, men desto morsommere er det, forteller Sverre til Broom.

Han har eid det som må være en av Norges råeste taxier i ett år nå, og er strålende fornøyd med valget.

Tips fra sønnen

– Det er en av de beste bilene jeg har kjørt. Den er overraskende komfortabel, faktisk på høyde med de gamle Volvoene mine. Forskjellen er bare at denne går noe voldsomt i forhold. Over 600 hk og firehjulstrekk, det merkes!

– Hvorfor valgte du akkurat RS 6? Det er jo ikke akkurat noe opplagt taxivalg…

– Det kan du si. Egentlig er det sønnen min som pushet meg til å kjøpe den. Han mente det kunne lønne seg å kjøpe en bil som skiller seg ut fra en ellers ganske traust og kjedelig taxipark. Audi RS 6 var han fast bestemt på, så da hadde jeg ikke så mye å si til slutt, forteller han.

Dette må utvilsomt være en av Norges heftigste taxier.

1,7 millioner

Bilen er en knall blå 2017-modell RS 6. I Performance-utgave yter V8-eren på fire liter 605 hk.

Kombinerer du dette med quattro firehjulstrekk og Audis lynraske girkasse, sørger stasjonsvogna for at 0-100 km/t er i mål på bare 3,7 sekunder. Toppfart? 305 km/t.

Under panseret finner vi Audi sin 4-liters V8. Her yter den 605 hk!

– Det er ingen billigbil du har skaffet deg her..?

– Absolutt ikke. Bilen utstyrt slik den står nå har en listepris på 1,7 millioner. Så blir den noen hundretusen billigere på grunn av momsfradrag, forteller Sverre.

Frykter ikke verditap

Det er neppe noen stor overraskelse at det koster å drifte åtte sylindere fra Audi sin RS-avdeling. Men i følge eieren selv, er ikke utgiftene like store som mange kanskje skulle tro. I alle fall ikke ennå.

– For å være helt ærlig har jeg ikke turt å regne på alt, men foreløpig ser dette veldig greit ut. Så langt er drivstoffkostnadene det som utgjør den største forskjellen. Her varierer det fra 0,97 liter per mil til over 1,5. Alt ettersom humøret, ler Sverre.

Han legger til at verditapet på bilen ikke er noe som bekymrer.

– Nei, faktisk ikke. Jeg håper den vil holde seg nokså godt, særlig på grunn av momsfradraget, som gjør at bilen blir en del billigere i innkjøp, sier han.

Bestiller du taxi i Sand, trenger du antagelig ikke å notere bilnummeret. Her er det bare å gå etter lyden!

Kunder i ekstase

Selv om 60-åringen kjører rundt i en RS 6 med lysskilt på taket, vil han ikke karakterisere seg som en stor bilentusiast.

– Jeg vet egentlig ikke så mye om bilen, annet enn at motoren har over 600 hk og at jeg har blitt fryktelig glad i den. Selv vil jeg si jeg er middels, kanskje litt over, bilinteressert. Men for all del; bilen er helt rå å kjøre.

Det er sønnen Otto Underbakke (24) som kjører bilen mest. Hyggelig kontor, er det vel bare å slå fast...

– Det regner jeg med mange av kundene også mener?

– He he, ja. Det er mange som får seg en real overraskelse og er i ekstase når de ser hva dette er for noe. Stadig flere bestiller bilen bare for å få en tur også. Det er moro, og noe sønnen min brukte som argument før jeg gikk til innkjøp.

– Så du har merket økt etterspørsel på turer?

– Ja, jeg må innrømme det. Folk syns bilen er kul, noe jeg naturligvis er helt enig, avslutter den ivrige taxisjåføren – som lever drømmen i en av Norges raskeste biler med lysskilt på taket.

