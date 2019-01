– Vi ønsker å skape et Rosenborg som er sterkt på hjemlig arena og skal hevde seg i Europa. Vi skal forvalte det på en god måte. Et stort ansvar. Et ansvar vi er klarte til å ta.

Det sa Eirik Horneland, som onsdag omsider ble presentert som Rosenborgs nye trener etter de siste ukers kaos.

Drømmer om Champions League

Den tidligere Haugesund-treneren gjentok flere ganger elementer som Rosenborg-fansen nok vil like å høre - trønderne skal være best i Norge, skal løpe mest, spille med tre sentrale midtbanespillere og hevde seg i Europa.

Det fører også med seg et enormt press når Horneland nå tar fatt på sin toårskontrakt sammen med assisten Karl Oscar Emberland.

– I Rosenborg får du ikke tid. Du må levere fra dag én. Det er vi forberedt på. De er dobbeltmestere fra i fjor. De har et veldig godt grunnlag. De har de beste spillerne. Klarer vi å få de best trent og den rette mentaliteten, skal vi levere fra dag én, sier Horneland som fremstod meget offensiv under pressekonferansen.

– Jeg tror fremdeles at du må våge og ha en visjon om Champions League. Du må våge å snakke og tro på den for at du skal klare å få det til.

Sent mandag kveld ble Rosenborg og Haugesund enige om en kompensasjon som gjorde at konflikten mellom klubbene løste seg og Horneland kan bli trøndernes nye trener med umiddelbar virkning. 43-årige Horneland innrømmer at det har vært en krevende tid.

– Jeg var litt emosjonelt utslitt. Det ble en lang reise i desember. Det ble en lang jul. Da det ble avgjort, ble jeg utrolig happy og stolt. Så rettet vi blikket fremover på oppgaven som ligger foran oss, sier Horneland.

– Skal være overlegne fysisk

I Rosenborg skal man spille 4-3-3 og angripe så at det trønderske publikumet lar seg begeistre. Fraværet av nettopp begeistring ble Kåre Ingebrigtsens bane på Lerkendal. Horneland på sin side vil ikke snakke om noen tallkombinasjoner, men sier at det skal spilles med tre midtbanespillere.

– Det er den beste spillerstallen i Norge. Så tror jeg det er stort potensial å bygge videre. Å trene godt nok og grundig nok. Flytte grenser og ha riktig mentalitet. Mye å utvikle videre, sier Horneland.

– Rosenborg skal alltid være laget med mest motor. Man må ha løpskraft – spesielt om du skal hevde deg i Europa. De har ikke vært like løpssterke i fjor. Det må opp. I den hjemlige serien må Rosenborg være overlegne fysisk, så man må flytte noen grenser der.

Samtidig understreker han at han ikke bryr seg om navnet på spillerne og at det er én ting som gjelder:

– Det vil alltid være prestasjoner. De største stjernene, nå har vi ikke hatt de største i Haugesund, det er ofte de beste spillerne som liker å jobbe under oss, sier Horneland, som ble konfrontert med skepsisen supportergruppen Kjernen viste i forkant av ansettelsen.

– Vi er et litt ukjent blad for Rosenborg-publikumet. Men vi kan slå under-ifra og opp. Jeg tror Kjernen kommer til å støtte spillerne og klubben, så skal vi få dem over på vår side etter hvert.