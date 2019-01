Votter skal holde barna både tørre og varme på hendene. Blir hendene kalde kan man fryse på hele kroppen.

– Votter er viktig, for varme barn er glade barn, sier Mari Knuten, barnehagelærer ved Piruetten Kanvas-barnehage i Bærum.

Se TV 2 hjelper deg på TV 2 torsdag klokken 20.30 eller på TV 2 Sumo

TV 2 hjelper deg har testet votter fra Helly Hansen, Hennes & Mauritz, Norheim, Polarn O. Pyret og Reima.

Barna i Piruetten Kanvas-barnehage har brukt vottene i to uker mens barnehagelærer Knuten har fulgt med.

– Vi liker votter med lengde på og strikk øverst som gjør at vottene ikke sklir av, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Sammen med energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen i Energibygg AS har vi har testet vottenes isolasjonsevne med et spesialkamera som ser hvor varmen slipper ut. I tillegg har vi sjekket hvor raskt de tørker.

Små forskjeller på isolasjon

Vi satt vottene på vannflasker som holdt 40 grader. Etter en time og tjue minutter var det under to graders forskjell på temperaturen i vannet.

Det er Reima som isolerer best med en sluttemperatur på 29,2 grader. Helly Hansen kom dårligst ut, men kun 1,7 grader lavere enn vinneren.

– Der er ingen av merkene som skiller seg ut som kritisk dårlige, sier Sandberg-Kristoffersen.

Dyreste tørker saktest

Etter å ha veid alle vottene da de var tørre, dyppet vi dem i vann. Så veide vi dem igjen med jevne mellomrom for å finne ut når de var tørre. Etter fire timer var det kun Helly Hansen som var tørre. Vi stoppet testen etter seks timer. Da var det kun testens dyreste votter fra Reima som ikke var tørre.

Slik testet vi: Brukertest: Alle vottene ble vasket tre ganger før de ble levert til barna i barnehagen. Der ble de brukt i to uker mens barnehagelærer Mari Knuten fulgte med. Til slutt ga hun vottene terningkast. Isolasjonstest: Vi fylte fem flasker med vann som holdt 40 grader. Deretter satte vi vottene på flaskene. Med et termografikamera så vi hvor varmen fra vannet trengte gjennom vottene. Etter en time og tjue minutter både inne og ute tok vi vottene av flaskene og målte temperaturen på vannet på nytt. Jo høyere temperatur, jo bedre isloasjonsevne.

Tørketest: Vi veide vottene da de var tørre. Så duppet vi dem i vann så hele utsiden ble fuktig. Deretter veide vi dem med jevne mellomrom. Når vekten igjen var den samme som da vi startet var vottene tørre.

Etter to ukers bruk i barnehagen er det Helly Hansen og Norheim som kommer dårligst ut.

– Norheim er vanskelige å ta på, og foret inni henger igjen på fingrene, sier Knuten.

Helly Hansen er heller ikke populær blant barna.

– Barna opplever at disser er kalde, fortsetter hun.

Det er Reima som er barnas favoritt. De er enkle å få på og har en god strikk som gjør at de ikke sklir ned.

– Dette er gode og varme votter, sier Knuten.

Billig like bra som dyr

Helly Hansen og Norheim deler sisteplassen. Helly Hansen isolerer dårligst og er vanskelige å ta på, mens Norheim gir dårlig bevegelighet.

Førsteplassen deles mellom de andre vottene i testen. Reima tørker for sakte til å trone alene på toppen. Polarn O. Pyret scorer jevnt over bra på alt. Hennes og Mauritz, billigst i testen, gjør det så bra på alle testkriteriene at de deler første plassen med de dyrere vottene.

Hennes & Mauritz skivotter: Terningkast 5 Pris: 149,- Brukertest: Terningkast 5. Myke og varme. Isolasjonstest: 28,3 grader Tørketest: 6 timer

Polarn O. Pyret vatterte votter: Terningkast 5 Pris: 299,- Brukertest: Terningkast 5. Veldig lette å få på. Tørketest: 4 timer Isolasjonstest: 27,8 grader

Reima Ote: Terningkast 5 Pris: 349,- Brukertest: Terningkast 6. Veldig populær blant barna. Isolasjonstest: 29,2 grader. Best av alle. Tørketest: Dårligst av alle

Helly Hansen Rider: Terningkast 4 Pris: 239,- Brukertest: Terningkast 2. Barna sier de er kalde. Isolasjonstest: 27,5 grader. Dårligst. Tørketest: 4 timer.

Norheim Rondane Varm: Terningkast 4 Pris: 249,- Brukertest: Terningkast 2. Dårlig grep, bvanskelige å ta på. Isolasjonstest: 29,0 grader. Nest best. Tørketest: 6 timer

​