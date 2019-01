– Vi må dessverre redusere aktiviteten vår på grunn av svikt i bingoinntektene, sier daglig leder Kari Wiik i Norges Blindeforbund i Møre og Romsdal til TV 2.

Det rammer blinde og svaksynte medlemmer over hele landet.

– Ja, svikt i inntektene rammer hardt og det går utover både voksne og barn. Det å komme sammen når du er blind og svaksynt, og utveksle erfaringer med andre, det er en viktig del av del av det å ha en synshemming. Det gir mye til den enkelte som da ser muligheter til å leve et aktivt liv, sier Wiik.

Milliontap

3200 lag og foreninger som mottar formålsinntekter fra bingo har opplevd en dramatisk reduksjon av inntektene etter at regelverket for bingospill ble endret i 2012.



Ifølge tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet ble det i 2011 overført 356 millioner kroner til ulike formål. I 2017 var inntektene sunket til 240 millioner kroner.

– Disse formålene har gått glipp av over 100 millioner kroner årlig. Dette er svært viktige inntekter, sier Kjell Hanstad som er daglig leder i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL).

I mai 2017 vedtok Stortinget en liberalisering av regelverket som skulle gjelde fra 1. januar 2019. Åpning for nettbasert bingo og justeringer i 30-sekundersregelen for å gjøre bingo mer attraktivt, er de to største endringene. Men forskriften er ikke ferdig i fra Kulturdepartementet.

FRUSTERT: Kjell Arne Hanstad i i Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL) er forundret over tidsbruken til Kulturdepartementet. Foto: Per Haugen/TV 2

– Vi er jo veldig forundret over at det ikke har skjedd noe. Det ble jo gjort vedtak i Stortinget 2. mai 2017 hvor det ble gitt klare føringer på hvilke endringer som skulle komme og at det burde skje raskt, sier en oppgitt Kjell Hanstad.

TV 2 har bedt Kulturdepartementet (KUD) svare på hvorfor forskriften ikke var klar til 1. januar 2019, men ingen i politisk ledelse ønsker å kommentere saken ut over at det jobbes med forskriften.

– Den kommer om ikke så lenge, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i KUD.

Haster

Men bransjeforeningen og foreningene som går glipp av verdifulle inntekter, er utålmodige.

– Vi er avhengig av forutsigbarhet, så vi er litt overrasket over at den forskriften ikke er kommet ennå, sier Kari Wiik i blindeforbundet.

BINGO: Det ble spilt bingo for 3,7 milliarder kroner i 2017. Lag og foreninger fikk av dette 240 millioner i formålsinntekter. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

– Dette er noe som haster veldig fordi vi har ventet på det i flere år allerede, og en ting er at overføringene til lag og foreningene går ned fordi disse har sin andel av omsetningen på bingo. Så er det et smertepunkt hvor lenge man kan drive en bingo økonomisk. Da forsvinner jo inntekten 100 prosent. Vi er på det nivå at man begynner å stenge ned, advarer Kjell Hanstad i BSL.

– Men er dere ikke redd for at en liberalisering av regelverket skal føre til spillavhengighet?

– Det er alltid et dilemma. Men nå er det slik at bingo har lav fare for spillavhengighet. Det ser vi på henvendelsene til hjelpelinja. Bingo er et kontrollert spill og snilt spill, sier Hanstad til TV 2.