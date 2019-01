Det siste sikre livstegnet fra 68-åringen var på Halloween, den 31. oktober i fjor.

Politiet mener at én eller flere gjerningspersoner kidnappet henne fra boligen hun deler med milliardærektemannen Tom Hagen på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Dette skjedde trolig om morgenen eller på formiddagen.

Politiet ønsker imidlertid ikke å svare på følgende: Når de ble varslet om saken, og når de åpnet det som betegnes som en «massiv og omfattende etterforskning».

Ifølge Dagens Næringsliv ble det funnet et brev i parets bolig, som gjorde at politiet kom på sporet av at det kunne dreie seg om en kidnapping.

Har hatt dialog

Brevet skal blant annet ha inneholdt grove trusler mot savnede og et krav om løsepenger som skulle innbetales i kryptovaluta. Politiet ønsker ikke å uttale seg om hvor mye penger det skal være snakk om, men de har anbefalt familien ikke å innfri kravet. Familien har bestemt seg for å følge denne anbefalingen.

I mange uker har politiet drevet en etterforskning, som til og med skal ha vært hemmelig internt i politiet.

BLE TROLIG BORTFØRT: Politiet mener at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar. (Foto: Espen Heiestad / TV 2)

I denne perioden mener politiet å ha vært i kontakt med den eller de som står bak bortføringen. Kommunikasjonen skal ha skjedd på en digital plattform, som gjør muligheten for gjensidig dialog vanskelig, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Politiet vil imidlertid ikke si hvor mange ganger de har vært i kontakt, hva de har snakket om, eller når den siste kontakten fant sted. Det er heller ikke kjent hvordan kontakten ble etablert. Politiet sier de ikke har noen mistenkte i saken, og at de forventer det vil ta tid før saken eventuelt oppklares.

Politiet har ikke hatt direkte kontakt med kvinnen, og de vet dermed ikke om hun er i live eller ikke.

Her er politiets hovedteori

På en pressekonferanse onsdag forklarte politiet hva som er deres hovedteori: At 68-åringen ble bortført fordi hun er gift med en milliardær.

Ektemannen hennes, Tom Hagen, er god for godt over en milliard kroner. Han har tjent seg rik på kraft og eiendom.

Politiinspektør i Øst politidistrikt, Tommy Brøske, betegner kidnappingssaken som «unik» i norsk sammenheng.

– Dette er et bilde på at kriminaliteten forandres. Jeg er ikke kjent med lignende saker i Norge. Vi kjenner ikke til forhold der familiemedlemmer til forretningsfolk har blitt bortført. Saken har også andre unike elementer, for eksempel at løsepengene ønskes innkrevd i kryptovaluta. Dette har vi kun eksempler på fra utlandet, sier han.

Politiets ber folk som var i nærheten av Sloraveien på Halloween den 31. oktober i fjor, melde seg hvis de har gjort interessante observasjoner. Politiet håper folk bedre skal huske hva de opplevde denne dagen, ettersom det var Halloween.



