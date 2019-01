De aller fleste boliger i dag har en trådløs ruter. Problemet er ofte at jo lenger unna ruteren du er, jo dårligere og mer ustabilt blir det trådløse signalet. Du mister tilgang til nettet eller det går fryktelig tregt.

– Nå har noen luringer funnet opp et nytt nettverk som kalles mesh. Dette vil gjøre netthverdagen din hjemme mye bedre, sier Bjørn Eirik Loftås, redaktør i DinSide.

Slik fungerer det

Istedenfor å ha én trådløs ruter som sender og mottar trådløse signaler til enhetene du har koblet til, kan du i et mesh-nettverk ha en rekke små trådløse noder plassert på strategiske steder i huset ditt. Disse snakker med hverandre.

– På den måten får du dekning i hver minste krok, sier Loftås.

Hver node kommuniserer med alle de andre nodene som er innenfor rekkevidde, og derfor en god løsning for hus med mange murvegger. Dette er i grunn en liten ruter som erstatter den du allerede har. Du laster ned en app og følger bruksanvisningen på hvor neste node bør stå. Og om du bør ha to eller tre noder. Og så plasserer du disse nodene der du behøver best nett.

Slik ser en node i et mesh-nettverk ut. Man kan ha to, tre eller flere i en bolig.

– Hele poenget er at folk er lei av å styre med trådløse nett. Dette er laget for at det skal være enkelt, sier Loftås. Selv har han tre noder i sitt mesh-nettverk og det fungerer strålende. Bra nettverk også i garasjen. Hver node kommuniserer med alle de andre nodene som er innenfor rekkevidde. De fleste mesh-nettverkene er laget for å håndtere boliger opp mot 200 kvadratmeter eller mer. Det betyr at du kan plassere en node i boden eller garasjen også og ha topp nett.

Hva koster dette?

En pakke med tre mesh-rutere koster fra 2000 kroner og oppover. Prisen henger sammen med hvor stor dekning du trenger. I motsetning til den gamle ruteren din, er de verken store eller stygge. I mange tilfeller ser de ut som små brannvarslere. Og det beste av alt, det er lett å montere.