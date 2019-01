Etter nesten 40 år ble Mercedes sin bokstavelig talt største legende ny i fjor. Vi snakker om Geländewagen, som her hjemme hadde sin storhetstid som børstraktor, på 80-tallet.

Selv om den nye generasjonen ser forbløffende lik ut som den gamle, er dette en helt ny bil. Utvendig ligner den veldig mye på originalen, men resten er totalt endret.

Lange ventelister

Her hjemme er det ingen tvil om at den oppdaterte utgaven har truffet blink.

Så langt er det solgt over 80 G-Klasser, som er smått utrolig med tanke på at bilen har vært i salg et drøyt halvår – og at det de siste 10 årene er registrert i overkant av 50 biler.

I tillegg er de samtlige av de 80 bilene utstyrt med digre V8-motorer, enten G 500 eller G 63.

Her er startprisen på henholdsvis 1,9 og 2,5 millioner kroner, som personbil.

Etterspørselen er så stor at det nå er lange ventelister på nye G-Klasse. Bestiller du bil i dag må du vente helt til 2020 før den er leveringsklar.

– Fabrikken i Graz jobber på full kapasitet, og vi gjør naturligvis hva vi kan for å skaffe flere produksjonsplasser, forteller Audun Hermansen som er PR- og informasjonssjef i Mercedes Norge.

Fabrikken sliter med å dekke etterspørselen på nye Mercedes G-Klasse. Snart åpnes det opp for bestilling av en ny dieselvariant.

Her er den - helt nye Mercedes G-Klasse

Billigere variant på vei

Foreløpig er det altså kun G 500 og G 63 som har vært tilgjengelig i Norge. Men fra februar åpnes det for bestilling på en snillere og mer "fornuftig" utgave: G 350d.

Denne blir utstyrt med Mercedes sin ferske sekssylindrede dieselmotor på 3 liter. I G-Klasse yter den 286 hk og 600 Nm, så dette er på mange måter et mer fornuftig motoralternativ sammenlignet med de store bensinbørsene.

Som regel kommer nye modeller med minste motoralternativ fra start. Slik er det ikke med nye G-Wagen.

Norske priser på G 350d er ikke klare ennå, men den vil naturligvis bli billigere enn de større bensinvariantene. Her snakker vi om prisreduksjon på flere hundre tusen kroner.

Ettersom pågangen på nye G-Klasse er såpass stor, må man regne like lang ventetid på dieselutgaven også. Det betyr altså levering i løpet av 2020, dersom du bestiller bilen fra salgsstart i februar.

Større og lettere

Med unntak av tre deler, som er dørhåndtakene, dekselet til reservehjulet og lyktespylerdysene – er absolutt alt nytt på andre generasjon G-Klasse.

Innvendig har den vokst og gir både fører og passasjerer bedre plass. Instrumentpanelet har analoge klokker som standard, men slik som i E- og S-Klasse er også widescreen-cockpit tilgjengelig, med to skjermer på 12,3-tommer.

På utsiden har bilen blitt 53 mm lengre og hele 121 mm bredere enn sin forgjenger. Likevel er vekten redusert med 170 kg.

Utover dette er linjene så og si de samme som da bilen så dagens lys for 40 år siden. Kanskje er det nettopp det som gjør bilen såpass populær også?

