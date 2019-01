Petters flaskepost har reist 26.000 kilometer: – Utrolig at den kom tilbake til meg

«Kjære venn. Jeg sender deg dette brevet fra et sted utenfor kysten i Chile. Navnet mitt et Petter, og jeg er navigasjonsoffiser på et lasteskip».

Slik begynner flaskeposten den norske navigasjonsoffiseren Petter Vatn kastet over bord fra skipet NCC Riyad ved kysten i Chile i 2007.

«Jeg lurer på hvor dette brevet havner. En liten flaske i et stort hav med bølger og strømninger. Det må reise langt for å finne en havn herfra».

Over fem år tilbakelegger flasken en reisevei på over 12.000 kilometer på tvers av stillehavet, og tar seg til rette på en liten sandøy ved enden av Great Barrier Reef i Australia.

Her finner Petters flaskepost veien til australske John Tannos (55), som er på fisketur med venner.

Det var Adressa som først omtalte saken.

Brev sendt i retur

John var på en ukelang fisketur, og sammen med vennegjengen gikk de hver kveld en tur rundt den lille øya.

– Jeg så flasken og fortalte det til vennene mine. De trodde ikke på meg før jeg plukket den opp, og viste dem den lille lappen som lå trygt forseglet inni flasken, forteller John til TV 2.

FISKETUR: John Tannos var på fisketur med kamerater da han fant Petters flaskepost. Foto: Privat

Vennegjengen samlet seg rundt John for å lese lappen. Da bestemte australieren seg for å fullføre reisen flaskeposten hadde begynt på, og sendte trønderen en brev på engelsk med en beskrivelse av hvor flasken ble funnet.

Brevet ble derimot sendt i retur. Det skulle vise seg at Petter hadde flyttet.

– Glemte brevet

Tre år etter fikk John endelig kontakt med Petter over Facebook. Han hadde glemt hele brevet.

– Det glemte jeg for mange år siden. Jeg var veldig overrasket over at det hadde reist over hele stillehavet, og havnet på en øy hvor det faktisk var mennesker, forteller Petter.

Han er nå kaptein på en ferge i Trøndelag, og sluttet med utenriksturer for seks år siden.

– Jeg husker at jeg skrev brevet, men jeg husket ikke hva som stod i det, forteller Petter, som tenkte flaskeposten kunne havne et sted i Chile.

– Det har vært mange tilfeldigheter og en veldig lang reise for den lille flasken der.

MØTTES: John og Petter møttes 12 år etter flaskeposten ble kastet over bord. Her holder de brevet mellom seg. Foto: Privat

Kom til Norge

Fire år etter reiser John langs kysten i Norge, og kontakter Petter for å overrekke brevet han har fraktet med seg fra Australia.

– Sønnen til Petter møtte meg på skipet 1. januar og spanderte en øl på meg. Han lurte på om jeg kunne møte Petter dagen etter, forteller John.

Hurtigruta var i ferd med reisen videre da John møtte Petters sønn.

Det betydde at australieren måtte forlate skipet, reise med to ulike biler, krysse en fjord og kjøre gjennom snøvær for å rekke tilbake til skipet som skulle forlate kaien i Kristiansund to dager etter.