– Det er ingen tvil om at familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth som en grusom og umenneskelig handling, sa Holden da han innledet en pressekonferanse for å redegjøre for hvordan familien til bortførte Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har det.

– Familien selv synes de blir meget godt fulgt opp av politiet. De har også tiltro til at politiet etterforsker saken på best mulig måte, sier Holden.

Samtidig rettet Holden en henvendelse til de som har bortført Falkevik Hagen.

– Familien ønsker å komme i kontakt med de som har Anne-Elisabeth i dag. De ønsker å få en bekreftelse på at hun har det bra, at hun er i live. Og derom de får det, er de innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sier Holden.

68-åringen er gift med milliardæren Tom Hagen. De har tre barn sammen, og flere barnebarn.

Familien har ikke sett Falkevik Hagen siden den 31. oktober. Politiets teori er at hun ble kidnappet fra sitt hjem i morgentimene eller på formiddagen.

Ønsker kontakt med kidnapperne

En av årsakene til at politiet mener at Falkevik Hagen ble kidnappet i sitt eget hjem, er et brev som ble funnet i boligen. Politiet vil ikke svare på om var tegn til kamp i boligen.

I brevet skal det ha blitt fremsatt et krav om løsepenger i form av kryptovalutaen Monero. I tillegg er det fremsatt trusler om hva som vil skje med kvinnen.

Politiet sa onsdag at de råder familien til å ikke betale pengekravet.

– Familien har bestemt seg for å følge politiets råd, sa Holden på pressekonferansen onsdag.

– Vi håper derfor at dagens offentliggjøring fører til at vi får kontakt med de som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får en bekreftelse på at alt står bra til, slik at vi kan starte en prosess som får Anne-Elisabeth hjem til familien, sier bistandsadvokat Holden under pressekonferansen.

Verken politiet eller bistandsadvokaten ønsker å kommentere hvor mye penger kidnapperne har krevd, eller om det er satt en frist for når pengene må være innbetalt.

Gift med milliardær

Anne-Elisabeth Falkevik Hagens ektemann, Tom Hagen, har i flere tiår vært en aktiv eiendomsinvestor. Ifølge Kapital er det imidlertid aksjehandelen hans i strømselskapet Elkraft som utgjør den største delen av formuen.

Hagen var med på å grunnlegge Elkraft i 1992 og selskapet har siden opplevd en enorm vekst. I dag eier han 70 prosent av aksjene i selskapet. Konsernet hadde en omsetning på over to milliarder i 2017, og de leverer kraft til hele Norden.

Dagens Næringsliv skrev i juli i fjor at Hagen har tjent én milliard de siste 11 årene. Politiet bekreftet på onsdagens pressekonferanse at en del av etterforskningen går ut på å undersøke hvorfor Hagen-familien har blitt rammet.

