Et stort synoptisk lavtrykk ventes å utvikle seg til et stormsenter øst for Grønland sent onsdag eller tidlig torsdag. I løpet av torsdagen ventes lavtrykket å legge seg mellom Nord-Norge og Svalbard, og det utvikles to senter i lavtrykket. Det nordlige senteret vil skape et kraftig østlig vindfelt over Spitsbergen.

På Nordenskiöld land på Spitsbergen er det i lavlandet ventet full til sterk storm med kraftige vindkast på 35-40 m/s, og lokalt svært kraftige vindkast over 40 m/s. Andre steder på Spitsbergen er det ventet orkan utsatte steder med vindkast over 45 m/s. Derfor er det sendt ut et oransje farevarsel for svært kraftige vindkast på Nordenskiöld land på Spitsbergen torsdag ettermiddag og kveld.

Farevarselet er sist oppdatert onsdag kl 10.00.

Kilde: Met.no