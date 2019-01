Slik skjuler krypto-kidnappere sporene

Politiet mener at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Familien har ikke sett 68-åringen siden den 31. oktober. Politiets teori er at hun ble kidnappet fra sitt hjem i morgentimene eller på formiddagen.

En av årsakene til at politiet mener at hun ble kidnappet, er et brev som ble funnet i boligen.

I brevet skal det ha blitt fremsatt et krav om løsepenger i form av kryptovalutaen Monero. I tillegg er det fremsatt trusler om hva som vil skje med kvinnen.

Politiet ønsker ikke å besvare om det har vært tegn til kamp i boligen.

– Det har vært en veldig begrenset kontakt med motparten. Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform, og det har så langt ikke vært muntlig kontakt, sier politiinspektør Geir Brøske i Øst politidistrikt.

Politiet sier at de ikke har hatt kontakt med den savnede kvinnen. De har foreløpig ingen mistenkte i saken, og de har ingen formening om hvor kvinnen holdes skjult. De utelukker ikke at hun kan befinne seg utenfor Norge.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden rettet onsdag en henvendelse til de som har bortført Falkevik Hagen.

– Familien ønsker å komme i kontakt med de som har Anne-Elisabeth i dag. De ønsker å få en bekreftelse på at hun har det bra, at hun er i live. Og derom de får det, er de innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sier Holden.

– Har klart å spore bitcoin

Terje Fjeldvær, DNBs leder for bedrageribekjempelse, peker på at kidnapperne skjuler sporene sine ved å ikke stille krav om løsepenger i kroner eller euro.

– Det er mye lettere å spore transaksjoner som er knyttet til tradisjonell valuta. Det vil være lettere. Du krever færre ledd for å anonymisere og hvitvaske pengene hvis du bruker en kryptovaluta, sier Terje Fjeldvær.

Han sier at kryptovaluta er en digital valuta som ikke er regulert av en sentralbank.

Terje Fjeldvær er DNBs leder for bedrageribekjempelse. Foto: TV 2

– Det er ikke sporbart på samme måte, og man kan anonymisere i større grad mottaker og avsender av verdien, sier Fjeldvær til TV 2.

De siste årene har det vært flere kidnappingssaker der løsepenger er krevd utbetalt i kryptovalutaen Bitcoin.

Ifølge DNBs bedragerijeger har politiet imidlertid klart å «knekke koden» til denne kryptovalutaen.

– Noen typer kryptovaluta har det lykkes myndighetene å spore, det kjenner vi til. Andre typer reklamerer med at de skal være vanskelig eller umulig å spore, fordi de bruker krypterte adresser, sier han.