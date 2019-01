Selv om Lamborghini-salget har økt i Norge de siste årene, er det ingen tvil om at det eksotiske merket blir med drømmen for de aller fleste.

Nå har italienerne nylig sluppet en helt fersk modell, basert på sin mest suksessrike V10-modell.

Nykommeren heter Huracan EVO, og bygger på den ekstreme Performante-utgaven av samme modell.

Audi-detalj

Ser vi på designet, er det naturligvis en evolusjon og ikke revolusjon det er snakk om.

Takket være en kraftig oppgradert aerodynamikk, finner vi flere nye designelementer på bilen.

Blant annet er frontfangeren ny og spissere. Denne Y-utformingen vil nok flere dra kjensel på fra nye Audi R8.

Bak har ingeniørene montert en ny spoiler, som øker marktrykket opp til fem ganger sammenlignet med en standard Huracan.

Nytt på EVO-utgaven er også at firehjulsstyring nå er standard. Det betyr at du kan angripe svingene med enda litt større fart og presisjon enn tidligere.

Aerodynamikken er kraftig oppdatert på den nye EVO-utgaven.

2,9 sekunder

I disse elbiltider er det vel lite som gleder entusiastene mer enn at Lamborghini gir blanke i downsizing av motorer. Her beholder de nemlig en sikker vinneroppskrift: En selvpustende V10-motor på 5,2 liter.

Her yter den i likhet med Performante, 640 hk ved 8.000 omdreininger og 600 Nm. Det sørger for at 0-100 km/t er i boks på bare 2,9 sekunder!

På innsiden introduserer man en helt nyutviklet 8.4’’ touchskjerm. Denne lar deg styre og overvåke alle bilens funksjoner.

Toppfarten lover Lamborghini at er mer enn 325 km/t. Skulle det dukke opp noe uforutsett, stopper bilen fra 100 km/t til 0 på 31,9 meter.

Kommer til Norge

Offisiell lansering av bilen skjer til våren, og det er allerede bekreftet at den kommer til Norge i løpet av sommeren.

– Vi kommer til å bestille en demobil denne uken. Den tipper jeg kommer i løpet av juni, forteller Olav Medhus, hos den eksklusive bilforhandleren, Autoxo.

Norske priser er ikke klare, men Medhus anslår at det vil legges seg rundt dagens Huracan, som betyr rett i underkant av 3 millioner kroner.

