Politiet vurderer sikkerheten til velstående familier

– Dette er et bilde på at kriminaliteten forandres. Jeg er ikke kjent med lignende saker i Norge. Vi kjenner ikke til forhold der familiemedlemmer til forretningsfolk har blitt bortført. Saken har også andre unike elementer, for eksempel at løsepengene ønskes innkrevd i kryptovaluta. Dette har vi kun eksempler på fra utlandet.

Det sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til TV 2.

Han er etterforskningsleder, og han har fått jobben med å finne 68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, som politiet mener ble bortført fra sitt eget hus på Fjellhamar i Lørenskog om morgenen den 31. oktober i fjor.

Vet ikke om hun er i live

Politiet ønsker ikke å si om det var tegn til kamp i boligen. De har heller ikke ønsket å si når de åpnet etterforskning i saken.

Etter å ha lagt lokk på saken i 10 uker, kalte politiet onsdag inn til pressekonferanse og redegjorde for saken. De håper nå å få tips som kan hjelpe dem med å oppklare saken.

ETTERFORSKER: Politiinspektør i Øst politidistrikt, Tommy Brøske, leder etterforskningen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Brøske forteller at politiet har vært i kontakt med gjerningspersonene på en digital kommunikasjonsplattform, noe som har vanskeliggjort dialogen. Politiet har ikke vært i direkte kontakt med savnede.

De vet ikke med sikkerhet at hun er i live, men de har heller ikke informasjon som tilsier noe annet.

Ber om sikkerhetsvurdering

Gjerningspersonene har fremsatt et løsepengekrav som ønskes innbetalt med kryptovaluta.

Politiet har rådet familien til ikke å innfri kravet. De ønsker ikke å kommentere hvor mye penger kidnapperne har krevd, ei heller om det er satt en frist for når pengene må være innbetalt.

Den antatte bortførte 68-åringen er gift med eiendomsinvestoren og Elkraft-eier Tom Hagen, som har en formue på langt over én milliard kroner.

Ektemannen Tom Hagen er ifølge Kapital på 172. plass på listen over Norges 400 rikeste personer. (Foto: Faksimile, Kapital)

Onsdag sendte Øst politidistrikt ut en melding til landets øvrige politidistrikter der de redegjør for saken de nå etterforsker.

Etter det TV 2 forstår, ber de også sine kolleger rundt om i landet om å gjøre en vurdering av sikkerhetssituasjonen rundt personer som tilhører velstående familier.

– Frykter dere at flere kan bli utsatt for noe lignende?

– Jeg kan i hvert fall ikke stå her og utelukke det, sier politiinspektør Tommy Brøske.

– Bør det gjøres tiltak rettet mot velstående familier?

– Det er i hvert fall grunn til å rette oppmerksomheten mot dette. Jeg må samtidig understreke at vi i denne konkrete saken ikke har holdepunkter for at det finnes finansfolk eller andre som er utsatt for en slik trussel, sier han.