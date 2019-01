José Mourinho fikk sparken som Manchester United-manager i desember, nå melder Daily Star at Real Madrid har startet samtaler med representantene til Mourinho om å bli den nye manageren på Santiago Bernabeu. De skriver også at etterbetaling av lønn fra Manchester United kan skape problemer.

Andre aviser, som Daily Mail, melder at José Mourinhos kompensasjon ble betalt øyeblikkelig etter han ble sparket som Manchester United-manager og kan nå se etter en ny arbeidsgiver.

Real Madrid kaster seg også inn i kampen om Napoli-stopper Kalidou Koulibaly. Senegaleseren har vært linket til Manchester United, Il Mattino melder at vil Los Blancos snyte Ole Gunnar Solskjær for 27-åringen med et bud på 90 milioner pund.

Flere britiske medier melder at Aaron Ramsey er enig med Juventus om en overgang til Juventus. Waliserens kontrakt med Arsenal går ut til sommeren og da vil 28-åringen gå gratis til den italienske storklubben.

Chelseas Álvaro Morata ryktes å bli sendt på lån til La Liga. Spanjolen har blitt linket til Sevilla, nå melder Goal at Atletico Madrid har kastet seg inn i kampen om den 26 år gamle angriperen.

Flere kan være på vei vekk fra London-klubben. Mail melder at Chelsea vil rapportere Bayern München for måten de jakter stortalentet Callum Hudson-Odoi.

Barcelona jobber med en sjokkretur for Neymar. Daily Mail skriver at faren til Neymar har møtt Barcelona-representant Andre Cury i Brasil.

Liverpool er på desperat jakt etter midtstopper etter skadeproblemene i høst. The Sun melder at Merseyside-klubben vil prøve seg på Burnley-stopper James Tarkowski. Burnley vil derimot ha 50 millioner pund for forsvarspilleren, Liverpool er interessert i en låneavtale.

Unai Emery har gitt Arsenal grønt lys med å signere tidligere Atletico Madrid-spiller Yannick Carrasco fra det kinesiske laget Dalian Yifang, melder Foot Mercato.

Tottenham prøver å finne en erstatter om Toby Alderweireld skal forlate klubben. Danske Joachim Andersen som spiller for Sampdoria skal være blant en av de Mauricio Pochettino foretrekker, melder Indenpendent.