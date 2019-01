«​Game of Thrones» sesong ni har premiere i april i år. Fans over hele verden har ventet i over to år på den populære HBO-serien.

Fansen kunne også glede seg over en annen gladnyhet.

Mer drama

I fjor sommer ble det nemlig kjent at det blir mer drama fra Westeros, men forløperen vil utspille seg flere tusen år før selve «Game of Thrones».

Det vil si at ingen av karakterene fra den originale serien vil medvirke.

Nye navn

Det har vært stort hemmelighold om handling og hvem som skal spille i den nye serien.

I oktober i fjor skrev Deadline Hollywood at Naomi Watts (50), fra filmen «King Kong», skal spille en av hovedrollene. Hun skal visstnok være en karismatisk og høytstående kvinne som bærer på en mørk hemmelighet, skriver nettstedet.

Nå har derimot åtte nye navn i rollebesetningen blitt annonsert, melder The Sun.

Først ut er Jamie Campbell Bower (30) og Naomi Ackie (27). Bower er best kjent som den unge Gilbert Grindelwald i «Harry Potter og Dødstalismanene» og «Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser».

NY: Skuespiller Jamie Campbell Bower blir et av flere nye fjes i forløperen til «Game of Thrones». Her avbildet på et event i New York i 2017. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP

Naomi Ackie er mest kjent fra «Lady Macbeth» fra 2016. Hun blir også å se i den nye Star Wars-filmen «Star Wars: Episode IX».

Andre navn, som den irske Oliver Award-vinneren Denice Gough, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp og Tony Regbo, har også blitt tatt inn i varmen av forfatter Jane Goldman og medprodusent George R.R. Martin.

Flere tusen år tilbake i tid

HBO-topp, Casey Bloys, fortalte Deadline Hollywood i august at serien vil bli annerledes.

– Det er en helt annen setting, det er en helt annerledes tid i Westeros. Det vil føles forskjellig, men det er fortsatt «Games of Thrones», sier Casey til nettstedet.

Forløperen har enda ikke fått en tittel, men det ryktes at serien vil være mørkere. Mysteriene rundt opphavet til hvit-vandrerne og andre hemmeligheter fra øst til vest vil bli avdekket.