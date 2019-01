– Dette kan bli spennende. Jeg håper det er noe jeg liker og noe jeg ikke liker, sier Leon.

Sammen med Mina og Vilja skal Leon sjekke ut fire produkter for TV 2 hjelper deg som du kan bruke sammen med mobilen din. Alle tre er 13 år gamle.

Mobilen mangler noe

– Jeg håper jeg finner noe skikkelig kult, fordi noen ganger så er det noe som mangler på mobilen min, forteller Mina.

13-åringene mener det kan bli interessant å se på produktene, fordi det er en hårfin linje mellom det å være kult og det å bli «styrete».

– Jeg er ikke så fan av så masse ting på selve mobilen, slår Vilja fast. De fire produktene som skal bli testet er en karaokemikrofon, en gyroholder til mobiltelefonen, en minihøyttaler med selfielys og en papprojektor der du plasserte mobilen din inni.

To klare tomler ned

Papprojektoren og karaokemikrofonen faller ikke i smak hos 13-åringene.

Les vurderinger av hvert produkt under

– Jeg synes det var veldig mye styr for ganske lite, sier Vilja om papprojektoren.

For at de skal klare å få fram et noenlunde tydelig bilde må de gå inn i et helt mørkt rom.

Karaokemikrofonen funger bra, men tenåringene skulle ønsket at det var mulig å få enda høyere lyd.

– Men jeg vet liksom ikke når du får så veldig bruk for denne egentlig, sier Mina og gir produktet tommelen ned.

Ikke samstemt

På de to siste produktene er ikke gjengen helt samstemt. Jentene gir Beauty speaker to tomler ned, men Leon er ikke helt enig.

– Det var veldig kult med alle de forskjellige lysstyrkene. Og så var det god bass på den og ganske god lyd, sier Leon som gir den lille minihøytaleren er tommel opp.

Dji Osmo gyroholder til mobilen, som er laget for at du kan filme i fart, faller i smak hos Mina og Leon.

– Jeg elsker den. Den er perfekt, sier Leon entusiastisk.