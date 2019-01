– Siste sikre livstegn er onsdag 31. oktober

68-åringen, som er gift med milliardæren Tom Hagen, forsvant 31. oktober.

En av årsakene til at politiet mener at hun ble kidnappet i sitt eget hjem, er et brev som ble funnet i boligen, skriver Dagens Næringsliv. Politiet ønsker ikke å besvare om det har vært tegn til kamp i boligen.

I brevet skal det ha blitt fremsatt et krav om løsepenger i form av kryptovaluta, og det var fremsatt alvorlige trusler mot den savnede kvinnen.

– Politiet har anbefalt familien om ikke å innfri kravet, sier politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag.

Han understreker at det er opp til familien om de selv ønsker å innfri kravet. Politiet ønsker ikke å kommentere hvor mye penger kidnapperne har krevd.

Digital kontakt med motpart

Det siste sikre livstegnet fra kvinnen er fra 31. oktober. Politiet antar at kvinnen ble bortført om morgenen eller formiddagen.

– Det har vært en veldig begrenset kontakt med motparten. Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform, og det har så langt ikke vært muntlig kontakt, sier Brøske.

Politiet sier at de ikke har hatt kontakt med den savnede kvinnen. De har foreløpig ingen mistenkte i saken, og de har ingen formening om hvor kvinnen holdes skjult. De utelukker ikke at hun kan befinne seg utenfor Norge.

Ønsket ikke offentlighet

Øst politidistrikt leder etterforskningen av saken. De får bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol.

– Vi står overfor en svært krevende og alvorlig sak, sier Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

I ti uker har politiet brukt enorme ressurser på å etterforske saken. De har også bedt pressen om ikke å omtalen den antatte bortføringen av hensyn til Hagens sikkerhet. Også internt i politiet har det blitt lagt lokk på saken.

– Grunnen til at vi går ut med saken nå, er at vi har behov for mer informasjon, sier politiinspektør Brøske.

Politiet ber om at personer, som har vært i området Sloraveien på Fjellhamar onsdag 31.10.18 på morgenen eller tidlig formiddag, dagene i forveien eller som går tur i området regelmessig, om å melde seg for politiet.

– 31. oktober var Halloween, og at mange husker kanskje dagen på grunn av dette