Mange hevet øyebrynene da Jürgen Klopp mønstret et reservepreget Liverpool i FAc-upens tredje runde. Resultatet ble 1-2-tap for antatt mye svakere Wolverhampton. TV 2s Premier Leauge-ekspert, Simen Stamsø-Møller, tror cup-exiten var akkurat det Jürgen Klopp ønsket seg.

– Det laget han setter opp i den kampen er akkurat nok til at det ikke blir latterlig, sier Stamsø-Møller, før han forklarer.

– For Liverpool og Jürgen Klopp så er det Premier League og Champions League som gjelder. Størst vil det være å vinne ligaen og nå er de nærmere enn Klopp noen gang har vært. Da blir ikke avansement i FA-cupen noe de bryr seg om, sier TV 2s ekspert.

Stamsø-Møller får støtte av leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen.

– Ja, når man ser laget kan man si at det var en nedprioritering. Det er ingen tvil om at Klopp satser på ligaen og da må han prioritere, sier Hansen til TV 2.

Bytter for syns skyld

På stillingen 2-1 til Wolverhampton satte Klopp inn to av balløyas mest fryktede angrepsvåpen, Roberto Firmino og Mohamed Salah. Stamsø-Møller tror Klopp ville gjøre sitt for å dempe en ventende kritikk for nedprioritering av den tradisjonsrike turneringen.

– Han ville på en måte vise at de ville gå for seier, ville vinne. Han gjør de byttene fordi det handler om signaleffekten. Med byttene later Klopp som om han bryr seg og viser respekt for turneringen, sier Stamsø Møller.

Tore Hansen mener managere i toppklubber er tvunget til å prioritere i langt større grad enn tidligere og at FA-cupens status er i ferd med å falme.

– Man skal ha respekt for tradisjonsrike turneringer, men vi hadde ikke hatt mulighet til å vinne ligaen om vi skulle konkurrert på alle fronter. Hadde vi ligget som nummer seks i ligaen og vært 16 poeng bak, ville det vært annerledes, sier Liverpools supporterleder, som et lite stikk til rival Manchester United.

29 år langt savn

Liverpool har aldri vunnet Premier League. Sist gang klubben hevet det gjeveste ligatrofeet var i 1990, da som vinnere av engelsk 1. divisjon. Siden oppstarten i 1992 er det kun seks klubber som har tilkjempet seg retten til å kalle seg Premier League-vinnere. Liverpool-fansen tørster etter medlemskap i den relativt eksklusive klubben.

– Ligaen er helt klart det viktigste å vinne. Å vinne den igjen etter 29 år er det alle håper på. Det er det trofeet som er «The Holy grale».

Og det er en optimistisk supporterleder TV 2 snakker med, på tross av ligatapet for tittelrival Manchester City forrige Premier League-runde.

– City har totalt sett en bedre stall enn oss, men de har vist svakhetstegn. De har vist svakheter bakover, men også på midtbanen. Jeg tror helt klart de fortsatt er klubben man må slå om man vil bli ligamester, men det har vist svakheter, sier en optimistisk Hansen til TV 2.