– Det er helt fryktelig. Dette har preget gaten siden forsvinningen, sier nærmeste nabo Rolf Arne Letvik til TV 2.

Politiets teori er at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble bortført i sitt eget hjem. Hun har nå vært borte i ti uker.

68-åringen er gift med milliardæren Tom Hagen, som er blant de rikeste personene på Romerike.

Det er ifølge Aftenposten fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger, og hun har vært borte siden månedsskiftet oktober/november.

– Har vært mye politi her

Forsvinningen skal fra første stund ha vært behandlet som en bortføring. Politiet har etterforsket saken i all hemmelighet.

Ifølge politiet er kvinnen antatt bortført fra sitt hjem i Lørenskog. I et brev skal gisseltakerne ha fremsatt et krav om løsepenger i form av kryptovaluta og det var fremsatt en alvorlig trussel mot den savnede kvinnen.

Etter det Romerikes Blad forstår, er svært få kriminalsaker etterforsket i like stort omfang i nyere tid i Norge.

– Jeg har kjent familien siden vi bygde hus her samtidig på 80-tallet. De siste månedene har det vært mye politi og folk fra Kripos her, så vi har på en måte skjønt at dette måtte være et slags åsted, sier naboen Letvik til TV 2.

Politiet opplyser at det skal holdes en pressekonferanse på Skedsmo politistasjon i Lillestrøm klokken 11.

Øst politidistrikt leder etterforskningen av saken, og får ifølge Aftenposten bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol.​

Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF), som ligger under Oslo politidistrikt og har nasjonalt ansvar, er også involvert, skriver Aftenposten.