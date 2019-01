– Et virkemiddel i strid med grunnleggende verdier

– Det vil bli en stålbarriere i stedet for en betongmur, sa Donald Trump da han talte fra Det hvite hus natt til onsdag norsk tid.

Dette var presidentens første direktesendte tale fra det ovale kontor. Anledningen benyttet han til å argumentere for å bevilge midler til å bygge en grensemur mot Mexico.

Seniorrådgiver i flyktninghjelpen, Pål Nesse, sier til TV 2 at det er flere problemer med å bygge en slik mur.

Blant annet forteller han at det vil føre til liknende tilstander som man ser i Middelhavet.

– Menneskesmuglere overtar trafikken når lovlige kanaler stenges. Nettopp derfor bør man legge opp til at mest mulig av dette skjer i kontrollerte, men også i trygge former, sier han.

Rett til å styre politikken

Nesse sier at man ved å bygge en mur og å nekte å slippe folk inn i landet, kan bryte flyktningkonvensjonen.

– Du har rett til å søke asyl og beskyttelse hvis du er forfulgt. Bygger man en mur og slipper ikke folk gjennom, så fratar man dem den retten. Det er et grunnleggende brudd på flyktningkonvensjonens prinsipp om å søke beskyttelse, sier han.

Samtidig understreker han at hvert enkelt land i tråd med den nye FN-plattformen, har rett til å styre sin egen migrasjonspolitikk.

– Det å søke asyl handler om internasjonale konvensjoner man må respektere, men dersom migranter ikke søker beskyttelse har de ingen autentisk rett til å få komme inn. Å kontrollere det er helt rimelig, men da bør det gjøres på trygge måter, sier han.

– Effektivt virkemiddel

Uansett hva slags grensekontroller som venter i mottakerlandet, vil ikke folk slutte å ha behov for å flytte på seg. Nesse sier det er vanskelig å si hvordan en mur ville påvirket innvandringen til USA.

– Det er vanskelig å si om det har noe å si for tallene, for man finner ofte en annen vei, sier han.

Et eksempel på dette er at mange antakeligvis ville flyktet til USA gjennom Canada i stedet. Samtidig understreker seniorrådgiveren at murer er et effektivt virkemiddel.

– Når du bygger et høyt grensegjerde har du bedre kontroll. Vi så jo hvor effektiv Berlinermuren var i å hindre folk fra å forlate Øst-Europa.

– Det er et effektivt virkemiddel, men mange vil si at det er et virkemiddel i strid med grunnleggende verdier om å håndtere grenser på en litt mer sivilisert måte, legger han til.