Se de utrolige bildene: Fire meter snø og mer er på vei

Dyret ble begravet da det befant seg ved toglinjen mens den ble ryddet for snø. Mannskapet så hva som skjedde med geita, og tok spaden fatt for å befri den, skriver Kleine Zeitung.​ Se videoen i vinduet øverst!

Onsdag ettermiddag ble 35 skiturister sittende fast i en stolheis i Reiteralm i Styria etter at et tre ramlet ned på heisen, skriver Wetter.at. De ble senere reddet ned.

På Facebook-siden «Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich» har lesere sendt inn en rekke vanvittige bilder som viser snømengdene.

Skiheis under snøen

Skisenteret i Loser skrev tirsdag på sine Facebook-sider at ti ansatte er i sving for å rydde i snømassene. På toppen er nær sagt hele skiheisen fullstendig nedsnødd. Ikke lenge etterpå kom meldingen om at hele skisenteret er stengt på ubestemt tid på grunn av skredfaren.

Skiheisen i Loser i Alpene er fullstendig nedsnødd, og måtte stenge helt ned tirsdag. Webkamera / Bergfex.at

Euronews har lagt ut video av to karer som holder på med en reell måkejobb på et hustak i Alpene.

Sieglinde Hutter har lagt ut et bilde der hun og en venninne later som at rir på hester i den dype snøen. Bildet har blitt trykket i flere østerrikske medier.

SNØSJOKK: Arbeidere jobber med å grave frem et tog fra snømassene på fjellet Brocken i Harz-regionen sentralt i Tyskland onsdag. Foto: Matthias Bein (AFP/DPA) Toget er relativt nedsnødd ... Foto: Matthias Bein (AFP/DPA)

En mann måker et hustak i det voldsomme snøfallet i Flachau i Østerrike tirsdag. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Dette huset på skianlegget i Szczyrk i Polen er nokså nedsnødd ... Foto: Kacper Pempel / Reuters

Heller ikke Tyrkia har sluppet unna snøvær. Her er Camlica-moskeen i Istanbul dekket av snø tirsdag. Foto: Bulent Kilic / AFP