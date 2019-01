Maurizio Sarri var alt annet enn fornøyd med VAR og bruken av det nye videodømmingssystemet etter at en kontroversiell avgjørelse felte hans Chelsea i den første av to semifinaler i ligacupen.

– Ikke i stand til å bruke VAR

Situasjonen alle snakket om etter 1-0-seieren til Tottenham var gjennomspillet til Harry Kane midtveis i den første omgangen som resulterte i at Kepa Arrizabalaga la ham i bakken og laget straffe. Chelsea-forsvaret mente at storscoreren var offside, men videobildene viste at foten til Cesar Azpilicueta opphevet den.

Men det var kun bildene dommerne var i besittelse av, mener Sarri.

– Kameraet vårt var på linje med Harry Kane, og han var offside med hodet og kneet. Jeg så bare video fra vårt kamera. Kanskje VAR-kameraet stod i en annen posisjon. Fra vår posisjon var det klar offside, sa Sarri på pressekonferansen etter kampen.

Dette er bildene Sarri refererte til:

Maurizio Sarri brings out Chelsea's analysis footage of the game on a laptop to prove @HKane was offside 👀 pic.twitter.com/W4ZSj3o27r — BeanymanSports (@BeanymanSports) January 8, 2019

I Daily Mail skriver tidligere toppdommer Mark Clattenburg at linjedommeren, som vinket av for offside da situasjonen oppstod, burde holdt flagget nede. Han mener at man også i England bør følge retningslinjen fra FIFA som ble implementert under VM.

– Det FIFA anbefaler er å holde flagget nede. Dersom det blir scoret et mål, så kan offside-avgjørelsen bli sjekket av VAR, skriver Clattenburg.

Nå blåste ikke dommer Michael Oliver av situasjonen før Kane ble lagt i bakken inne i feltet, men Sarri mener at hans spillere ble påvirket av at linjedommeren hevet flagget.

– Det var også viktig at linjemannen stoppet å løpe med spillet – det hadde stor påvirkning på forsvarerne våre. Jeg tror ikke engelske dommere er i stand til å bruke VAR-systemet. Dersom du ikke er sikkert på systemet, må du følge ballen og ta en beslutning når spillet er over. Men han stoppet og fulgte ikke ballen, sier Sarri.

– I Italia er det VAR og det var en katastrofe første sesongen. Dommerne visste ikke hvordan de skulle bruke systemet. For øyeblikket tror jeg ikke dommerne her er i stand til å bruke systemet riktig. Der er også rart for alle siden det ikke brukes i Premier League, men i ligacupen.

Misfornøyd Pochettino

Managerkollega Mauricio Pochettino burde være en fornøyd mann etter å ha slått rivalen og tatt første stikk i kampen om en finalebillett. Den argentinske Spurs-manageren var imidlertid misfornøyd med VAR og Michael Olivers dommerteam etter 1-0-seieren på Wembley.

– Det er fint å få fordelen av det, men jeg er misfornøyd med å vinne kampen på denne måten. Jeg er for teknologi fordi du kan ikke stoppe evolusjonen, men vi venter så lenge på avgjørelsen. Det er ikke tydelig hva som er reglene, sier Pochettino.

– Jeg liker ikke VAR, og etter å ha sett det i bruk i VM og La Liga ser jeg at ingen er fornøyde fra dag én de har startet å bruke det. Det er et system som noen ganger dreper følelser. Jeg feiret ikke i kveld fordi vi måtte vente i fem minutter.