Nissan Leaf har vært en svært viktig bil i det norske markedet i mange år. Første generasjon markerte et gjennombrudd for elbilene i Norge og ble en stor suksess med over 35.000 eksemplarer på norske veier.

I fjor kom en helt ny Leaf og den kunne ikke fått bedre start i Norge. Den gikk rett til topps på salgsstatistikkene og ble med god margin Norges mest solgte bil i fjor.

De viktigste suksessfaktorene for Leaf har vært pris og tilgjengelighet. Der det er lange ventelister på mange konkurrenter, har Nissan klart å levere biler til alle som vil ha.

Kommer i to versjoner

Én ting har imidlertid ikke imponert like mye: Nemlig rekkevidden. Flere nye konkurrenter har blitt lansert med rekkevidde på over 400 kilometer. Men Leaf har måttet nøye seg med 270 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Nå skjer det imidlertid ting her. Det har lenge vært kjent at Leaf skal få en ny modell med lengre rekkevidde. Nå er det offisielt:

Nissan lanserer en videreutviklet utgave av Leaf. De betyr at du nå kan kjøpe den i to versjoner: Med batteripakker på henholdsvis 40 og 62 kWt.

Sistnevnte betyr betydelig økning av rekkevidden, opp til 385 kilometer etter WLTP-normen.

700 nordmenn kjøpte elbilen – på én dag

Andre generasjon Leaf er en kjempesuksess i Norge, selv om rekkevidden kanskje ikke er spesielt imponerende,

Startpris under 400.000 kroner

Det tilsvarer en rekkeviddeøkning på 42 prosent i forhold til dagens Leaf. Samtidig får nye Leaf e+ en betydelig høyere effekt med 160 KW (217 hestekrefter). Det sørger for at toppfarten øker til 157 km/t og akselerasjonen 0-100 km/t skjer på 7,3 sekunder.

Prisen for introduksjonsmodellen Leaf 3.ZERO e+ Limited Edition er 373.000 kroner. Denne produseres i et begrenset opplag på 5.000 biler. Modellen er nå klar for bestilling. 40 kWt-utgaven koster for øvrig 306.000 kroner.

Nye Leaf får ladekapasitet opp til 100 kW. Snittforbruket er oppgitt til 180 Wt/km (WLTP). Batteriet har forbedrede egenskaper. Det har 25 prosent høyere energitetthet og 55 prosent økning av energilagrings-kapasiteten. Batteriet inneholder 288 celler, mot 192 celler i 40 kWh-utgaven.

Økt rekkevidde bør kunne bidra til at Leaf fortsatt holder seg het i det norske markedet. Her står den utstilt i Las Vegas. Foto: Vegard Møller Johnsen.

Sjekk ut denne elbil-duellen

Samtidig i Japan og USA

Begge de to nye Leaf-modellene får oppgradert infotainment-systemet med en ny og større 8-tommers skjerm. Systemet har også flere tilkoblede tjenester, som for eksempel dør-til-dør-navigasjon. En helt ny og forbedret NissanConnect EV-app vil også være tilgjengelig med nye Leaf 3.ZERO.

Det er også klart for nye karosserifarger og nye tofarge-kombinasjoner (rødt karosseri med svart tak, og blått karosseri med svart tak).

Nissan har solgt 380.000 eksemplarer av Leaf siden introduksjonen tilbake i 2010. Ingen elbil er i nærheten av samme antall.

Lanseringen av de nye Leaf-modellene skjer samtidig i Japan og på den amerikanske elektronikk-utstillingen Consumer Electronics Show (CES), som arrangeres i Las Vegas, USA.

Nå er Nissan Leaf en av Norges mest populære bruktbiler

Holde på interessen

Nissan Leaf ble ikke bare Norges mest solgte bil i 2018. Den ble også Europas mest solgte elbil med mer enn 40.000 solgte biler. Siden lanseringen tilbake i 2010 er det solgt 380.000 LEAF på verdensbasis. Ingen annen bilprodusent har solgt så mange biler av en enkelt elbil-modell.

Her hjemme er det nok også grunn til å vente at den økte rekkevidden vil opprettholde interessen rundt Leaf. Nå blir bilen aktuell for flere, samtidig som Nissan fortsatt vil nyte godt av at de i motsetning til mange konkurrenter klarer å unngå lange ventelister.

Les vår test av Nissan Leaf her:

Se video: Viktig test for nye Leaf

​​