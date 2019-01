Overvåket Maren (28) og Louisa (24) i flere timer før de gikk til angrep

De to venninne ble funnet brutalt drept i Atlasfjellene i Marokko, 17 desember.

Den norske og danske kvinnen hadde overnattet alene i et telt i det avsidesliggende fjellområdet da de ble funnet drept.

Omkring 150 meter fra venninnes telt sto et annet telt forlatt. Det har i ettertid vist seg å tilhørt de fire gjerningspersonene.

I forbindelse med den omfattende etterforskningen har marokkansk politi kartlagt hendelsesforløpet i dagene før dobbeltdrapet.

La plan

Det marokkanske magasinet TelQuel og flere andre britiske medier melder nå om nye detaljer i saken.

Den 12. desember skal de fire terroristene har møttes for å legge en plan for en mulig terrorhandling. Ifølge marokkansk anti-terror politi hadde mennene møttes flere ganger i desember for å bli enige om hva de skulle gjøre.

Målet var myndighetene i landet eller turister. Det skriver TV 2 Danmark.

Dagen etter sverget de fire mennene troskap til terrororganisasjonen IS. Denne videoen ble i ettertid av drapet offentliggjort på sosiale medier.

Tidlig om morgenen den 14. desember barberte de fire mennene seg, og tok deretter taxi fra storbyen Marrakech og mot landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

Stoppet av politiet

På vei mot Imlil ble bilen deres stoppet av politiet. De hadde på forhånd blitt enige om at de skulle gå til angrep om de ble kontrollert eller ransakt. Politiet ba kun om å se terroristenes papirer, og de fikk dermed fortsette.

Da de ankom fjelllandsbyen Imlil, bestemte terroristene seg for å fortsette til fots til Sidi Chamharouch, som ligger rundt 5,5 kilometer fra Imlil. Her gikk de rundt og speidet etter ofre, og et sted hvor de kunne begå den planlagte terrorhandlingen.

Men det var for mange mennesker til stedet, og terrorhandlingen ble derfor utsatt.

Mennene var opptatt av å gå etter vestlige turister. Men før de fikk øye på Maren Uealand og Louisa Vesterager Jespersen, var de i kontakt med en britisk turist.

Lot britisk turist gå

Tidlig på morgenen den 16. desember snakket de med den britiske turisten, som de planlagte å slå ihjel. Det sier kilder tett på etterforskningen til marokkanske TelQuel.

Men da briten forklarte at han var muslim, valgte terroristene å la ham gå. Det har de selv forklart til marokkanske etterforskere, opplyser etterforskningsleder Abdelhak Khiam, ifølge britiske medier.

Etterforskerne vet enda ikke om den britiske mannen faktisk var muslim, eller om han løy for å slippe unna.