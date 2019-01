Cristiano Ronaldo har virkelig funnet seg til rette i Torino. Etter tre målløse kamper i starten av sesongen, har den portugisiske storscoreren nå 14 mål og seks målgivende pasninger på 19 kamper i ligaen.

Juventus er ubeseiret på tabelltopp i Serie A med 53 poeng, ni poeng mer en Napoli på andre plass.

Nå letter Ronaldo på sløret om hva planene hans er etter å ha oppnådd det han kan i Italia.

– Om jeg vil gjøre som Nani og vende tilbake til Sporting Lisboa? I fotball så vet man aldri, sier Cristiano Ronaldo i følge The Mirror.

Ronaldo kom til Sporting Lisboa i 1997 som 12-åring hvor han raskt ble ansett som et stort talent, før han signerte for Manchester United i 2003. Der ble han lagkamerat med landsmann Nani da han signerte for klubben fire år etter. Nani returnerte til Sporting Lisboa i sommer på en gratis overgang.

Mye kan tyde på at Cristiano Ronaldo vil gjøre det samme når han gir seg i den italienske storklubben.

Etter ni år i Real Madrid signerte Ronaldo for Juventus i sommer. Denne høsten har 33-åringen fokusert helt på den italienske klubben og droppet spill for landslaget i Nations League, hvor Portugal vant sin gruppe.

– Det var riktig avgjørelse å forlate landslaget, men jeg er tilbake nå i 2019, sier portugiseren.

Juventus-stjernen legger ikke skjul på at han har funnet seg til rette i den Italia.

– Alle i Torino har tatt meg i mot på en fantastisk måte. Vi føler oss alle veldig bra, sier Cristiano Ronaldo.

Ronaldo som fyller 34 år neste måned har ikke tenkt seg å gi seg som fotballspiller med det første.

– Jeg vet ikke når karrieren min vil ta slutt, men jeg føler meg bra og jeg vil fortsette i mange år fremover, forteller portugiseren.