Mercedes har hatt stor suksess med modellen CLA. Den bygger på minstemann A-klasse, men har et design som gir assosiasjoner til større og langt mer eksklusive modeller.

Helt fra den kom har CLA solgt meget bra. Den har også klart målsetningen om å hente veldig mange nye kunder til Mercedes.

Nå er det klart for ny utgave. Nye CLA debuterer akkurat nå i Las Vegas. Og mye tyder på at suksessen vil fortsette.

Sporty og lekre linjer

Dagens CLA finnes i to utgaver: Som firedørs coupe og stasjonsvognutgaven Shooting Brake. Og det er førstnevnte som nå vises i USA.

– CLA Coupé har vist seg å være vår viktigste modell for å nå ut til nye kunder. Med en attraktiv pris, fokus på design og en rekke teknologiske nyvinninger på plass er vi sikre på at den nye modellen vil akselerere denne trenden, sier Audun Hermansen, PR- og Informasjonssjef hos Mercedes-Benz personbil.

Designmessig byr den ikke på noen store overraskelser. Det handler fortsatt om sporty og lekre linjer. Her understreket av en aggressiv, trapesformet grill og hellende lykter.

Mercedes har hatt stor suksess med det de selv kaller "firedørs coupe". I praksis en sedan med fallende taklinje og sporty design.

Vokst i alle retninger

Med de todelte, smale baklyktene er det lett å se likheten til den langt mer kostbare CLS. Interiøret er eksklusivt, med siste skrik fra teknologifronten. De doble frittstående skjermene, de bakbelyste luftventilene, ambient lighting og det nye rattet er blant detaljene.

Modellen har også vokst i alle retninger og blitt betraktelig lengre og bredere.

Det innovative brukergrensesnittet MBUX er i kontinuerlig utvikling og får stadig bedre funksjonalitet. Blant annet forstår systemet mer komplekse stemmekommandoer enn tidligere, og CLA Coupé blir den første kompaktmodellen som får bevegelsessensorer i speilhuset.

Slik ser det ut innvendig, her er veldig mye avansert utstyr tilgjengelig.

"Kjør hjem"

Det gjør det mulig å tilpasse skjerminnhold så snart en hånd nærmer seg berøringsskjermen i dashbordet eller berøringsplaten i midtkonsollen. I tillegg er systemet i stand til å skille mellom førerens og passasjerens ønsker og vet eksempelvis hvilket sete som eventuelt skal starte massasjefunksjonen.

En unik egenskap ved interiørassistenten er favorittfunksjonen. Den er tilgjengelig ved å holde hånden over midtkonsollen med pekefinger og langfinger spredt i en V-form. På denne måten kan enhver kommando som styres via MBUX lagres for enkel tilgang. En typisk favorittkommando er «kjør hjem» hvorpå systemet automatisk aktiverer navigasjonssystemet.

Videre kan leselampen enkelt slås av og på ved å strekke en hånd mot speilet. Og leter man etter noe i passasjersetet lyser det automatisk opp. Så snart hånden forlater området, slås lyset automatisk av igjen. Praktisk, enkelt og nyttig.

Mercedes lover også bedre og mer presise kjøreegenskaper i nye CLA.

Utstyr fra S-klasse

En annen nyhet i CLA Coupé er Energizing komfortkontroll som kobler sammen alle bilens komfortsystemer. Klimaanlegg, atmosfærebelysning, massasje, duft og musikk. Her kan fører konfigurere et bestemt velværeoppsett. Dersom man har en smartklokke (Garmin) som er koblet til bilen, vil Energizing Coach komme med anbefalte oppsett basert på stressnivåer, søvnkvalitet og puls, i tillegg til bilens telemetridata.

I likhet med A-Klasse har CLA Coupé assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse, noe som gir den høyeste graden av aktive sikkerhetsfunksjoner i dette segmentet. Takket være økt datakraft og nye sensorer som gjør det mulig «å se» opptil 500 meter fremover, kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei. Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når den nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Premieren på CLA er lagt til et viktig marked for bilen, nemlig USA.

Kommer i mai

Automatisk nødbrems er standard, avhengig av situasjonen kan det bidra til å redusere konsekvensene av en kollisjon i trafikk med langsomme, stoppende eller stasjonære biler. CLA Coupé kan også oppdage kryssende fotgjengere og syklister. I tillegg er Active lane keep assist standard, noe som holder bilen i veibanen dersom en uoppmerksom sjåfør drifter ut av kurs.

Et annet element som øker både komfort og sikkerhet er tilvalget Multibeam LED frontlykter med 18 individuelle lysdioder. Disse justeres raskt og presist for hele tiden å passe gjeldende trafikksituasjon uten å blende møtende trafikk.

En av introduksjonsmodellene er CLA 250 med firesylindret bensinmotor på 225 hk, koblet til en syvtrinns automat. Til markedslanseringen i mai vil det være et bredt spekter av diesel- og bensinmotorer tilgjengelig, selvsagt også 4MATIC-firehjulsdrift. Så langt sier ikke Mercedes noe om eventuelle elektriske drivlinjer.

CLA Coupé lanseres i mai. Norske priser er ikke klare.

