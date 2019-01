Ifølge Adresseavisen har barn blitt funnet forslått etter fraværende tilsyn, og bekymringene fra foreldre har vært mange over tid.

Nå sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, at grensen er nådd.

– Gnist Trøa barnehage stenges fordi det ikke er forsvarlig å ha barna der, sier hun til avisen.

Uenig

Kommunen har ført tilsyn mot barnehagen siden 2014. Det siste året har flere observatører vært inne på barnehagen. De ble trukket tilbake 1. november, men allerede samme måned ble det rapportert om flere nye svært bekymringsfulle hendelser i barnehagen.

Informasjonssjef i Gnist barnehager, Børre Andreassen, skriver i en e-post til Adresseavisen at de er uenige i kommunens vurdering.

Han mener barn og foreldre har et godt barnehagetilbud, og at deres ambisjon er å opprettholde og utvikle dette tilbudet i tiden fremover.

– Samtidig er dette veldig uheldig for foreldre og medarbeidere som vil kjenne på en forsterket uro. Barna skal vi uansett verne om. Vi mener Trondheim kommune har basert seg på uriktig faktum og vil følgelig kommentere dette i vårt svar til kommunen, skriver han.

Dyttet ansiktet i bakken

Avisen har også trukket frem sentrale hendelser som har skjedd i barnehagen det siste året:

En ettåring skal ha blitt liggende med ansiktet ned, med et annet barn på ryggen. Barnet fikk gjentatte ganger dyttet ansiktet i bakken.

Samme barn skal ha blitt slått med en gjenstand i hodet og bitt i ansiktet av et annet barn, under sovetid. Legevakta mistenkte hjernerystelse.

Foreldre har holdt barn hjemme og en familie har byttet barnehage.

Ifølge Adresseavisen skjedde alle disse hendelsene i fjor høst, etter tredje tilsyn i barnehagen.

Fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune skriver i et varsel at alvorlige hendelser blir bagatellisert. De hevder også at barn krenkes og blir overlatt til seg selv når konflikter og andre vanskelige situasjoner ikke blir sett, forstått eller fulgt opp.

Kommunen hevder at barnehagen bryter barnehageloven.

Ifølge Adresseavisen har barnehagen i et skriv til foreldrene sagt at de vil påklage vedtaket til fylkesmannen, og om nødvendig også angripe vedtaket rettslig.