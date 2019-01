President Donald Trump ser igjen ut til å ha glemt hva det er som får migrantene til å strømme til USA – mulighetenes land.

Donald Trump har bestemt seg. Det skal bygges en mur, eller et gjerde som han nå kaller det, langs grensen mellom USA og Mexico. Dette vil, i følge presidenten redde tusenvis av amerikanske liv. For det første ved at kriminelle ikke lenger kan snike seg inn i USA, og ved at en barriere stanser narkotikatrafikken.

Begge deler blir pekt på som naivt av Trumps politiske motstandere. Kriminelle vil fortsatt kunne ta seg inn i USA, selv om det bygges et 12 meter høyt gjerde ved grensen. Og, narkotikatrafikken vil fortsette så lenge det er etterspørsel etter narkotiske stoffer som heroin.

Frykt

For å skape frykt og støtte for sin politikk, bruker presidenten tall som det passer ham. Donald Trump sier at i år vil flere amerikanere dø av overdoser (over 70 00) enn antall amerikanske soldater som døde under hele Vietnamkrigen (cirka 58 000). Det han ikke sier noe om er at de aller fleste overdosedødsfallene skyldes bruk av lovlige medisiner som selges over disk i USA.

Muren Mexico skulle betale

I følge faktasjekkerne til storavisen Washington Post, har presidenten fortalt amerikanerne over 200 ganger at det er Mexico som skal betale for muren, ikke amerikanske skattebetalere. Etter å ha forstått at Mexico ikke kommer til å betale for så mye som en spiker eller stålstang, hevder Trump nå at betalingen vil skje indirekte, gjennom den nye handelsavtalen som han har forhandlet frem med Mexico.

En ting er at avtalen ennå ikke er godkjent, og kanskje heller ikke blir det. Noe annet er at flere ledende amerikanske økonomer peker på at avtalen ikke nødvendigvis vil gi USA større inntekter fra handel med Mexico en handelsavtalen NAFTA, som president Trump har valgt å skrote. Det er heller ikke slik at en eventuell høyere inntekt i handel med Mexico kan brukes på grensesikkerhet fordi Trump vil det. Budsjettene må fortsatt godkjennes av kongressen. Slik er maktfordelingsprinsippet i USA.

Høyt spill i DC

President Donald Trump spiller et høyt politisk spill, som både han selv og republikanerne i kongressen kan komme til å tape. Selv om han nå gir demokratene skylden for nedstengingen (shutdown) av 800 000 føderale arbeidsplasser, sa han før budsjettkrisen var et faktum at han ville ta ansvaret for dette selv. I forrige uke truet han med at nedstengingen kunne vare i måneder og år om ikke demokratene gir etter for hans krav. Folk som går måneder og år uten lønn, kan føle at de har stor grunn til å straffe presidenten ved neste valg.