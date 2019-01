Faktasjekket Donald Trumps påstander – her er fasiten

Det skriver CNN.

Trump: «En av tre kvinner blir seksuelt misbrukt på den farlige strekningen frem til grensen.»

Vold på grensen

Presidenten brukte også deler av talen sin til å anerkjenne volden innvandrerne blir utsatt for på vei mot grensen.

«Én av tre kvinner blir utsatt for seksuelle overgrep. Kvinner og barn er de største ofrene for vårt ødelagte system. Dette er den tragiske virkeligheten av ulovlig innvandring ved vår sørlige grensen», sa Trump.

Her snakket presidenten sant.

Grensen mellom USA og Mexico har vist seg å være svært voldelig. Statistikk fra Leger Uten Grenser, viser at 68,3 prosent av alle innvandrere og flyktninger som entrer grensen har blitt utsatt for vold. En tredjedel av alle kvinner har også sagt at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Trump: «Vår sørlige grense er en rørledning for store mengder ulovlige rusmidler som heroin, kokain og fentanyl. Hver eneste uke blir 300 mennesker drept av heroin alene. 90 prosent av dette kommer fra grensen.»

Dette er også sant. Ifølge en rapport fra Drug Threat Assessment, kommer store deler av narkotikaen fra den sørlige grensen.

– Hjelper ikke med mur

Men det er viktig å merke seg at størsteparten kommer gjennom lovlige inngangspunkter, og en grensemur vil altså ikke stoppe dette, skriver ABC News.

Økningen i narkotikarelaterte dødsfall i USA de seneste årene, skyldes i stor grad bruk av stoffet fentanyl. Men dette kommer for det meste gjennom inngangspunkter ved den sørvestlige grensen. Også Kina er en viktig kilde til det farlige stoffet.

Kilder: ABC og CNN