– Det er en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise ved USAs særlige grense. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har ikke plass til å ta vare på dem alle, sa Trump i sin tale.

Presidenten erklærte ikke unntakstilstand, men fortsatte å legge vekt på viktigheten av å få på plass en mur. Hadde han gjort det hadde han kunnet han finansiert muren uten kongressens godkjenning.

Han sa at tusenvis av barn blir tatt med til USA, og at både barn og kvinner blir seksuelt misbrukt på vei fra Sentral-Amerika til USA. Presidenten sa at USA trenger sikkerhetstiltak for å stoppe det han kaller «den tragiske virkelighet» og sa dette er en «sirkel» han vil ende. Han mener også muren vil bidra til å stoppe kriminalitet, narkotikasmugling og menneskesmugling til USA.

– Vi ønsker å gjøre USA tryggere enn noen gang, sier Trump.

Videre kritiserer Trump Demokratene for å ikke godkjenne murforslaget. Samtidig sa han at han er villig til å akseptere en stålbarriere i stedet for en betongmur ved grensen.

Første tale

Det er første gang at Trump har bedt de riksdekkende TV-kanalene om å sette av taletid. Tradisjonelt har slike forespørsler fra Det hvite hus blitt forbeholdt spesielle hendelser. Et eksempel er da Osama bin Laden ble drept.

Etter å ha sendt Trumps tale, har TV-nettverkene også forpliktet seg til å kringkaste imøtegåelser fra Representantenes hus' leder Nancy Pelosi og hennes partifelle i Demokratene, Chuck Schumer, som er mindretallsleder i Senatet. De to motsetter seg sterkt Trumps plan om å bygge mur på grensen mellom Mexico og USA.

Nedstengning

Samtidig er den delvise nedstengningen av statsapparatet i USA nå inne i sitt 18. døgn, den nest lengste i landets historie. Nedstengningen skjedde etter at Trump ikke fikk gjennomslag for sitt krav om at Kongressen må sette av 5 milliarder dollar i budsjettet til å bygge muren.

Trump sa i forrige uke at han kan erklære en krisesituasjon for å få bygget muren. Mandag sa visepresident Mike Pence at Det hvite hus undersøker det juridiske grunnlaget for å gjøre dette og dermed omgå Kongressen.

To dager etter fjernsynstalen skal Trump besøke grensen.

