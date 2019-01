– Vi har et Sea King på vei fra Banak i Finnmark og regner på at det er i området omtrent klokken 2.45 i natt, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til TV 2 tirsdag kveld.

Årsaken til at det skal søkes i natt, er et værvindu politiet håper skal gi arbeidsro.

– Vi har foretatt elektronisk søk med sender- og mottakerutstyr også tidligere, men bare i korte perioder. Nå ser det ut til at vi får noen timer utover morgenkvisten. Samtidig vet vi at været endrer seg veldig fort, sier Munkvold.

Fra tidligere har politiet klart å lokalisere posisjonene til to av de fire savnede. Nå håper de å finne ut hvor de to siste turistene ligger begravd.

– Det er ikke snakk om å sette mannskap på bakken, men forhåpentligvis gjør søket at vi i morgen, når vi setter mannskap på bakken, vet mer om hvor innsatsen bør settes inn, sier Munkvold.

De fire savnede skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). De var på topptur til Blåbærfjellet og ble sist observert i 14-tiden onsdag i forrige uke. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Politiet har opplyst at det ikke lenger er håp om å finne overlevende, og at man dermed søker etter antatt omkomne. Politiets hovedteori er at de fire er tatt av skredet og ligger begravet i snømassene.