Apotekene er tomme for viktige medisiner. Mangelen på legemidler er større en noen gang i fjor. Statens legemiddelverk frykter det kan bli langt verre i 2019 og slår samtidig Brexit-alarm.

– Hvis det blir en «hard» Brexit, der britene forlater EU uten en avtale kan det gjøre situasjonen enda verre fordi Storbritannia er en stormakt på legemiddelområde, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Allerede nå før vi vet hva Storbritannia gjør er situasjonen kritisk for norske pasienter. Statens legemiddelverk kan rapportere om en kraftig økning i antall tilfeller der pasienter ikke får den medisinen de trenger.

– På to år har vi hatt en dobling. Hvis det fortsetter så blir det problematisk for oss, for vi har begrensende ressurser til å jobb med dette, sier Madsen.

Forkortet liv for kreftpasienter

Har noen pasienter mistet livet som følge av medisinmangel?

– Vi tror ikke det. Men det er noen pasienter som ikke har fått behandling mot kreft, og de kan ha fått forkortet livet sitt. De kunne kanskje ha levd lenger hvis de hadde fått behandling.

Men det er først og fremst legemidler som brukes av store pasientgrupper det er mangel på. Det kan være vanskelig å få tak i medisiner som flere hundretusener av nordmenn er avhengig av. Madsen nevner eksempler som blodfortynnende medisiner, blodtrykksmedisiner og medisiner mot lavt stoffskifte.