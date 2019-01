Kane straffet Chelsea: – Det er det som er så genialt med VAR

Tottenham – Chelsea 1-0:

Dommer Michael Oliver brukte VAR og ga Tottenham korrekt straffespark etter 27 minutter.

​Se situasjonen som avgjorde kampen i Sportsnyhetene øverst!

Harry Kane var sikkerheten selv fra straffemerket, scoret kampens eneste mål, og sørget for at Tottenham vant den første ligacupsemifinalen mot Chelsea 1-0 tirsdag kveld.

Med det gjorde Kane mål for Tottenham i sjette kamp på rad. En slik rekke har den engelske stjernespissen klart én gang tidligere (seks kamper mellom oktober og november 2015).

– Jeg spilte til dommeren blåste, og rundet keeper, og det var et klart straffespark. VAR er her av en grunn, og avgjørelsen ble riktig. Jeg må se det om igjen, men jeg er vant til VAR fra VM, og det er blitt en stor del av fotballen. For oss så endret det ikke så mye med tanke på at vi måtte vente før straffesparket ble dømt. Chelsea hadde mye å bevise siden de ikke spilte bra sist de var her. Det var viktig for oss å vinne denne kampen før returkampen, sa Tottenhams målscorer og kaptein Harry Kane til Sky Sports etter kampen.

Dommerens bruk av VAR i situasjonen som avgjorde kampen ble hyllet av ekspertene.

– Det var mange skeptiske til dette her med VAR, men jeg var tidlig ute og sa at dette var rettferdig å innføre. Slik det fungerte her er kjempebra. Dette er kommet for å bli og vil gjøre fotballen mer rettferdig og enda bedre, sa tidligere Celtic-trener og nåværende Vålerenga-trener Ronny Deila i Viasat-studio om VAR-avgjørelsen som ga Tottenham korrekt straffespark.

– Helt genialt

Etter 23 minutter fikk Tottenham straffespark da Harry Kane ble spilt gjennom alene med keeper og ble felt av Chelseas Kepa som bakerste mann.

Dommer Michael Oliver brukte VAR for å sjekke om Kane ikke var i offside før straffesituasjonen, og ga helt korrekt straffespark til Tottenham. Kepa fikk gult kort for fellingen av Kane.

Harry Kane tok selv straffen og sendte Tottenham i ledelsen i det 27. minutt.

– Det er det som er så helt genialt med VAR, at vi får det riktig i disse situasjonene her. Straffen var det ingen tvil om. Her så vi at VAR fungerte utmerket, sa Viasat-kommentator Morten Langli.