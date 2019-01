Smaken av denne terten formelig eksploderer i munnen. At noe så enkelt kan bli så godt er helt utrolig. Jeg fryder meg i særdeleshet over tanken på at råvarene er helt RAW, full av enzymer og plantestoffer som styrker bakterie-Mons (de gode tarmbakteriene). Server terten med et glass sprudlende frisk kombucha, litt spekemat, salat og en nydelig upasteurisert norsk chevre. Ren nytelse for både ganen, tarmen, kroppen og toppen!

Til 2 personer trenger du:

1 liten spinatterte (20 cm kakeform)

Bunn:

1 dl mandler

1 dl linfrø, kvernede

1 ts havsalt

2 ts næringsgjær (alt. en bit hard upasteurisert ost)

2 ss ekstra virgine olivenolje

Fyll:

1 moden avokado

1 stor håndfull babyspinat

10-12 store basilikumblader

1 ss ekstra virgin olivenolje

2 ss pinjekjerner

1 fedd hvitløk

1 ts sitronsaft

havsalt og sort kvernet pepper etter smak

¼ rødløk, grovhakket til pynt

Ha mandler og linfrø i en foodprosessor og kjør til mandelmel. Tilsett salt og næringsgjær/ost og kjør så det tørre er godt blandet. Tilsett olivenolje og kjør til en tørr, litt smuldrete deig. Juster eventuelt med litt vann så du kan trykke deigen ut i en kakeform. Kakeformen jeg bruker til denne porsjonen er 20cm i diameter.

Ha alle ingrediensene til fyllet i foodprosessorbollen eller bruk bolle og stavmikser. Kjør ingrediensene sammen til en jevn masse. Bruk slikkepott og ta fyllet ned fra kantene flere ganger undervegs. Ha så fyllet på paibunnen og pynt med hakket rødløk.

Lakrisbrownie ​



1 liter cashewnøtter ( 2 poser a 240g), bløtlagt over natten

10 dl myke dadler uten stein (2 poser a 175g), grovhakket

1 dl rå kakao

3 ss kaldpresset kokosfett

1 ss lakrispulver

7-8 dråper anisolje/1 ts anis knust til pulver i morter

Dryss av 0,5 dl kokosblomstsukker og 1 ss lakrispulver

Kjør cashewnøttene til en jevn masse i en foodprosessor, tilsett resten av ingrediensene og kjør til en jevn deig. Trykk deigen ut i en 24 cm springform.

Dryss kokosblomstsukker og lakrispulver over og avkjøl i 1 time før kaken severes