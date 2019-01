Ørret på pinne og skogsbærkake

75 g kokosblomstsukker

Slik gjør du:

Tin bærene hvis de er frosne.

Bløtlegg gelatinplatene/rør ut gelatinpulveret i kaldt vann i 5 minutter.

Ha alle ingrediensene til fyllet (inklusive gelatinplatene/pulveret) i foodprosessoren. Kjør fyllet godt sammen så gelatinen blir jevnt fordelt i massen.

Hell blandingen over kakebunnen.

Sett kaken kaldt til skogsbærfyllet har stivnet (ca.4 timer). Jeg pleier å sette den kaldt over natten. Pynt med friske bær, noen blader sitronmelisse og litt zest av en øko sitron.

TIPS: Vend inn 2 dl frosne blåbær rett før fyllet has i forma. Dette gjør at du får hele bær i moussen, samtidig som de frosne bærene gjør at moussen stivner enda raskere – hvis du har dårlig tid