Åpen kirke når Maren Ueland (28) bisettes

– Familien ønsker å gi alle muligheten til å ta del i sorgen, sier familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen.

Han er i tett kontakt med Maren Uelands familie, Time kommune og presten som skal lede bisettelsen.

Bistandsadvokaten opplyser at en dato er fastsatt, og at den vil bli offentliggjort i slutten av uken. Bisettelsen vil skje i åpen kirke i løpet av de siste ukene i januar.

– Alt er på plass, og familien er forberedt på et enormt oppmøte. De er svært takknemlige for all den omsorgen, omtanken og kjærligheten de har mottatt både fra Marokko, Norge og lokalsamfunnet, sier Falck Paulsen.

Han har fått signaler om at statsminister Erna Solberg eller en annen representant fra regjeringen vil være til stede under bisettelsen.

Har fått obduksjonsrapport

Maren Ueland ble obdusert på Rikshospitalet kort tid etter at hun var fraktet fra Marokko til Norge.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos sier til TV 2 at de ikke vil kommentere den foreløpige obduksjonsrapporten. Familien har fått resultatet via sin advokat.

– De er fire ulike mennesker og reagerer på ulike måter. De er fattet, men veldig rasjonelle. Jeg er imponert over hvordan de har håndtert situasjonen, sier Falck Paulsen, som samtidig jobber for å øke bistanden til familien.

– Det er ikke nok med en skarve bistandsadvokat. De trenger profesjonell hjelp både på kort og lang sikt, og det samarbeider vi med Statsministerens kontor for å få til, sier han.

«Døden tok deg fra meg»

Det har blitt gjennomført en rekke minnemarkeringer både i Marokko, Norge og Danmark i etterkant av drapene på Maren Ueland og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen (24) mandag 17. desember. De to ble funnet drept ved teltet sitt på en tursti i Toubkal nasjonalpark i Atlasfjellene.

Senest mandag denne uken holdt Universitetet i Sørøst-Norge Campus Bø et minutts stillhet for hver av de to studentene de nå savner.

Det danske nyhetsbyrået Ritzau skriver at Louisa Vesterager Jespersen skal bisettes førstkommende lørdag fra Fonnesbæk kirke i Itkast på Midtjylland, der familien opprinnelig er fra.

«Jeg lengter etter å se deg. Jeg lengter etter å høre stemmen din. Døden tok deg fra meg, og tomrommet er det eneste jeg har igjen. Hvil i fred, vår snille engel. Du vil alltid være i våre hjerter», skriver Louisas mor Helle Jespersen i en dødsannonse i lokalavisen.