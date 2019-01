Klæbo og Østberg, ring Northug!

«Hvil deg nå, du er sliten. Hvil din kropp før din kraft ebber ut».

Etter å ha gått mil etter mil i Tour de Ski, bør Ingvild Flugstad Østberg og Johannes Høsflot Klæbo lytte til Jahn Teigens råd om de ønsker suksess i VM i Seefeld. Det har ofte vist seg å være enklere sagt enn gjort, og Jahn Teigen er vel neppe øverst på lista over rådgivere for to av verdens beste langrennsløpere. Hvorfor ikke slå på tråden til Petter Northug, tidenes mestvinnende VM-løper på herresiden?

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Det har nærmest blitt en etablert sannhet at man må stå over Tour de Ski for å lykkes i mesterskap, i hvert fall om man er norsk eller svensk langrennsløper. Særlig aktuelt er dette på kvinnesiden, der Marit Bjørgen tidlig bortprioriterte touren til fordel for mesterskap. Senere beviste hun sin egen påstand gjennom å vinne Tour de Ski i 14/15-sesongen og ikke være i toppform under VM i Falun år. I Falun var det Therese Johaug som var best, og etter en tøff, men god sesongåpning valgte nettopp Johaug å hvile både kropp og hode i oppkjøringen til VM i Seefeld i slutten av februar. Det samme gjorde Ragnhild Haga, Charlotte Kalla og stjerneskuddet Ebba Andersson, mens Stina Nilsson stod av underveis i touren til tross for to etappeseiere.

Spør du løpere som Dario Cologna, Justyna Kowalczyk, Sergey Utjugov eller Petter Northug om man må stå over Tour de Ski for å lykkes i påfølgende mesterskap, er nok svaret ganske annerledes. Man må enkelt og greit ikke stå over touren for å stille sterkt i mesterskap som starter halvannen måned senere. Til det er eksemplene på det motsatte for mange. Nøkkelen er rett og slett hva man gjør før, og ikke minst etter touren er ferdig.

For der norske løpere gjerne er i toppform fra sesongens første stavtak, og det er knallhard kamp om plassene på hver eneste distanse, vet som regel de utenlandske konkurrentene når de skal være i toppform når sesongen planlegges om våren. Dette betyr at de kan trene annerledes inn mot sesongstarten, og det er gjerne først inn mot nyttår og Tour de Ski de slipper opp på treningen.

Med et solid treningsgrunnlag tåler de både mange konkurranser og en liten formtopp en drøy uke i Mellom-Europa, før det er tilbake til den vante mengdetreningen og forberedelser til mesterskap når overskuddet er på plass igjen på nyåret. Ingen forventninger om å prestere i neste verdenscuphelg, ingen uttaksrenn med kniven på strupen og heller ingen nasjonale mesterskap med knallhard konkurranse fra hjemmeværende, sultne ulver.