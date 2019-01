Fikk refundert reise til morens 60-årsdag

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet har ifølge NRK fått refundert utgifter til flere reiser, hvor familie har deltatt og hvor han kun har hatt korte jobbmøter.

Feiret morens bursdag

På Ullensvang hotell i Hardanger feiret Njåstad morens 60-årsdag, blant annet ved at familien samlet seg i svømmebassenget. Frp-representanten møtte også hotelldirektøren. Etter oppholdet leverte han reiseregning til Stortinget. Ifølge NRK fikk han refundert 2842 kroner, blant annet for diett, bompenger, ferge og kilometergodtgjørelse. Begrunnelsen er møter med lokalt næringsliv om kommunereformen. Da TV 2 mandag møtte Njåstad om andre omstridte reiseregninger, blant annet en reise til Dr. Holms hotell på Geilo midt i påsken, en båtfestival og til et spahotell i Østfold, forsvarte han reisene.

– Jeg synes det er viktig at også stortingsrepresentanter kan ha med familie uten at det er merkostnader for Stortinget, sier Njåstad.

– Men det kan se ut som om du har utnyttet systemet her?

– Jeg forstår at sånn som vinklingen er, så kan folk tenke det. Jeg har ikke problemer med å skjønne det, sier han. Tirsdag har ikke Njåstad svart på TV 2s henvendelser.

Vil vurdere nye regler

Flere partier reagerer på Njåstads reiseregninger.

– Her synes jeg det er tilfeller hvor det er grunnlag for å si at dette ikke er rimelig. Dette er ikke greit og det skjønner jeg at folk reagerer på, sier Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV.

Fra nyttår av ble det innført innstramninger i reglene for reiserefusjon etter jukset med reiseregningene fra Frp-representanten Mazyar Keshvari. Denne saken er fortsatt under etterforskning. Arbeiderpartiet vil vurdere ytterligere innstramninger i reglene.

– Da tenker jeg særlig på der hvor det er kombinerte reiser. Kanskje litt private ting, kombinert med det som er mer stortingsrelatert. Kanskje må vi i merknadsfeltet få dokumentert dette, sier Magne Rommetveit, stortingsrepresentant og medlem av presidentskapet for Arbeiderpartiet. Han sier at presidentskapet skal diskutere denne saken på et seminar senere denne måneden.

Rødt vil stramme inn ved å gjeninnføre at partiene også må godkjenne regningene, slik reglene var tidligere. Partiet mener det er vanskeligere å bløffe sitt eget parti enn en ansiktsløs byråkrat i Stortingets administrasjon.

VIL STRAMME INN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener partiene også må godkjenne reiseregninger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det å dra i moren din sin 60-årsdag og legge inn et møte med hotelldirektøren på hotellet, og så få refundert utgiftene til reisen til 60-årsdagen, er åpenbart ikke det samme som et legitimt behov for å kombinere et familieliv og jobbliv, sier stortingsrepresentant og partileder, Bjørnar Moxnes i Rødt.