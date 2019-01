Det jobbes for fullt både i Sverige og i Kina med det som skal bli et helt nytt bilmerke. Polestar er navnet. I likhet med Volvo, eies Polestar av den kinesiske industrigiganten Geely.

Det er tette bånd mellom Volvo og Polestar. Men der Volvo skal være et bredt merke for massemarkedet, skal Polestar utelukkende satse elektrisk.

Deres første bil kommer mot slutten av 2019 og er en ladbar hybrid med elektrisk rekkevidde på hele 150 kilometer. Til neste år er det så klart for den første helelektriske bilen fra Polestar.

Like under 500 kilometer

Så langt heter den Polestar 2. I forrige uke kom det en liten bildelekkasje på denne, nærmere bestemt et detaljbilde av hekken. Nå gir Polestar oss litt mer informasjon, og den er viktig.

Så langt har vi nemlig ikke hørt noe offisielt tall på rekkevidden til bilen. Det har tidligere blitt anslått "over 500 kilometer", da etter den snille og nå utgåtte målemetoden NEDC.

Den har blitt erstattet av strengere og mer realistiske WLTP. Og nå har Polestart publisert en video der vi i høy hastighet kan se at bilen lader. Vi får ikke se tallet helt til slutt, men 50 prosent oppladet, viser den en rekkevidde på 247 kilometer. Dermed bør vi kunne anta at offisiell rekkevidde på bilen blir like under 500 kilometer.

50 prosent fulladet – og rekkevidde på 247 kilometer.

Samme som XC40

Det er gode nyheter både for kundene – og for Polestar selv. Med en slik rekkevidde vil bilen være konkurransedyktig mot alt det som i dag finnes av elbiler i markedet. Selv har Polestar gått langt i å definere Tesla Model 3 som en opplagt konkurrent.

Polestar har tidligere bekreftet at bilen skal bygges på Volvo og Geelys CMA-plattform, den samme som dagens XC40 baseres på.

Denne danner også utgangspunkt for et par konseptbiler, blant dem en ved navn 40.2. Det er ventet at Polestar 2 vil få mye til felles med denne. Designmessig ligger Polestars modeller nært opp mot Volvo. Men de skal få mer særpreg etterhvert, både utenpå og inni.

Avhengig av utstyrsnivå vil prisene på Polestar 2 variere fra 30.000 – 50.000 pund. Det tilsvarer omtrent 320.000 – 540.000 kroner.

Dette er første bil ut fra Polestar, og den er en ladbar hybrid. Resten av modellene skal være helelektriske.

Norge er først ute

Norge er forresten det første landet i verden som åpner utstillingslokale for Polestar, det de selv kaller Polestar Space.

Polestar etablerer seg nå i Øvre Slottsgate i Oslo sentrum – midt blant en rekke eksklusive merkevarebutikker. Det siste er naturligvis ikke tilfeldig.

Slik forklarer Polestar hvorfor Norge er første ute:

XC40 er første elbil ut fra Volvo, den kommer på markedet like før Polestar 2.

Norge markerer starten

– Valget av sted faller naturlig da Norge er et av de mest utviklede markedene for elbiler. Polestar Space i Oslo blir først ute med å vise Polestars innovative og moderne varemerke, og detaljhandelskonsept. Butikken markerer starten på et globalt nettverk som kommer til å omfatte cirka 60 slike showrooms fram til midten av 2020.

– Polestar skal omdefinere opplevelsen av det å eie bil og den relasjonen som kundene har til sin bilprodusent. Polestar Spaces er en viktig del av vår kundeopplevelse og det stedet vi skal møte våre kunder fysisk, sier Thomas Ingenlath som er sjef for Polestar.

Dette bildet har Polestar selv sendt ut som en illustrasjon på deres kommende showrooms. Det første av dem åpner faktisk i Oslo.

Abonnere på bilen

Da Polestar ble lansert i oktober 2016, registrerte de interesse fra en ny kunde hvert minutt. Bestillingene skal gjøres via nettet. Rent konkret skal kundene abonnere på bilen.

En fast sum hver måned skal dekke det meste av kostnader, det er heller ikke noen innskudd i starten, slik det er på tradisjonell leasing. Målet er en mest mulig forutsigbar og oversiktlig modell, som skal gjøre det enkelt og ukomplisert for kundene.

