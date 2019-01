Aldri før har vi manglet så mange medisiner i Norge

INVITERER TIL DIALOG: Karita Bekkemellem håper staten og LMI nå kan samarbeide for å bedre situasjonen. FOTO: LMI

– Vi tar ansvaret vi har som produsenter for at medisiner skal leveres til det norske markedet, men staten må også ta sin del av ansvaret, påpeker Karita Bekkemellem, direktør i LMI.

Bekkemellem mener dialogen mellom Statens legemiddelverk og LMI har et forbedringspotensiale.

– Vi har gjentatte ganger ovenfor norske myndigheter pekt på to konrekte ting vi kan gjøre. Det ene er å bygge opp et forsvarlig beredskapslager ved norske sykehus, men dette vil ha en kostnadsside som myndighetene hittil ikke har vært villig til å ta. Det andre er at myndighetene er nødt til å legge opp til mer forutsigbare og langsiktige anbud, med flere enn én anbudsvinner. Da vil vi slippe at det oppstår mangelsituasjoner som denne vi har sett nå.​

Bekkemellem ønsker nå å samarbeide med myndighetene for å få bukt med problemet.

– Jeg ønsker å invitere Statens Legemiddelverk til å møte der vi igjen kan diskutere hvordan vi i fellesskap kan løse denne situasjonen.