16 busser fra Hedmark er på vei inn til hovedstaden for å vise sin misnøye med regjeringens ulvepolitikken.

– Stortinget bestemmer. Regjeringen glemmer, roper ulvemotstanderne på bussen.

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som sammen med Naturbruksalliansen står bak demonstrasjonen i Oslo tirsdag kveld. Klokken 18 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. Arrangørene sier de venter flere tusen deltakere.

– For to år siden ble det vedtatt et forlik i Stortinget om hvor ulv vi skal ha i landet. Nå opplever vi en situasjon med mye mer ulv, og regjeringen vil ikke regulere ned bestanden, sier en av deltakerne på bussen til TV 2.

«Alle» er misfornøyd

Stridens kjerne er at regjeringen 17. desember vedtok å tillate ulvejakt innenfor ulvesonen for første gang etter at denne ble etablert i 2004. Det dreier seg om inntil tre dyr i den såkalte Slettås-flokken. I alt 29 ulv ble vedtatt felt.

Rovviltnemndene hadde foreslått å skyte 43 ulver i årets lisensjakt, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen.

– Det er veldig mange som er opprørte over at vi behandler de kritisk truede rovdyrene slik, sier Siri Martinsen, leder for NOAH, til TV 2.

Hun mener ulvemotstanderne får for mye plass i mediene, og peker på at rundt 1.600 av 100.000 døde dyr skyldes ulv.

Dyrevernorganisasjonen har tatt klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen.

SINNE: 16 busser med demonstranter er på vei til Oslo.

– Det mest tragiske her er at det å skyte rovdyr ikke er det beste tiltaket for å unngå beiteskader. Forskning viser at andre forebyggende tiltak, som for eksempel beskyttelse av dyrene er mer effektivt, sier Martinsen.

– Blir brukt på et symbol på alt som er galt

Hun mener det er kritikkverdig av regjeringen å skyte ulv «på grunn av misnøye og for å dempe konflikten».

– Vi ser at ulven blir brukt som et symbol på alt som er galt i distriktet. Det er et dyr vi bør lære og leve sammen med, sier Martinsen.

Martinsen møtte Senterpartiets Emilie Enger Mehl til debatt hos TV 2. Sp-politikeren mener regjeringen bryter ulveforliket.

– Vi har ikke hatt ulv i Norge de siste hundre årene, men ulven har kommet inn i områder hvor det er landbruk og reetablert seg, sier Enger Mehl.

– Det er blitt så mye ulv at ulven går inn i beiteområder og tar sau der hvor det egentlig skal være område prioritert for sau.

Sp-politikeren reagerer på at antallet ulv vedtatt felt er lavere en anbefalingen fra rovviltnemnda, og mener det er nødvendig å avlive ulv i ulvesonen for å komme ned mot det bestandsmålet Stortinget har satt.

Bestandsmålet ble satt til på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger.